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Париж хочет помирить Вашингтон и Киев

12:39 664

Франция предпринимает попытки наладить контакт между США и Украиной. Об этом в эфире телеканала LCI сообщила официальный представитель французского правительства Софи Прима.

«Франция и Великобритания предложили перемирие, и, очевидно, это сейчас обсуждается в рамках диалога с США. Франция и Европа предприняли попытки восстановить связи между США и Украиной и прийти к перемирию с перспективой перехода к мирным переговорам», — сказала она.

Прима добавила, что «разрыв связей с США сейчас не отвечает ничьим интересам».

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Le Figaro заявил, что вместе с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о прекращении огня и обстрелов энергетической инфраструктуры Украины на один месяц. При этом Макрон пояснил, что это предложение не охватывает ситуацию на фронте.

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