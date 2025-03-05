Париж хочет помирить Вашингтон и Киев

Франция предпринимает попытки наладить контакт между США и Украиной. Об этом в эфире телеканала LCI сообщила официальный представитель французского правительства Софи Прима.

«Франция и Великобритания предложили перемирие, и, очевидно, это сейчас обсуждается в рамках диалога с США. Франция и Европа предприняли попытки восстановить связи между США и Украиной и прийти к перемирию с перспективой перехода к мирным переговорам», — сказала она.