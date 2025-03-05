Французская компания пытается заменить Starlink в Украине

Французский спутниковый оператор Eutelsat ведет переговоры с европейскими правительствами о предоставлении дополнительного доступа к интернету на территории Украины на фоне возможного отключения терминалов Starlink, принадлежащих Илону Маску. Об этом сообщают Reuters и Financial Times.

Компания заявила, что у нее есть оборудование, которое можно оперативно развернуть на территории Украины для подключения ключевых объектов. Представитель Eutelsat отметил, что компания активно обсуждает с Европейским союзом, как она может помочь в расширении спутниковых усилий Украины.

Как сообщает Financial Times, в переговорах Eutelsat с европейскими странами обсуждается использование спутниковой системы OneWeb, состоящей из около 600 спутников на орбите на высоте 1200 километров, а также спутников Eutelsat на геостационарной орбите (около 35 аппаратов на высоте 35 тысяч километров). Эти спутники могут усилить связь как в Украине, так и в Черноморском регионе.