Французская компания пытается заменить Starlink в Украине
Французский спутниковый оператор Eutelsat ведет переговоры с европейскими правительствами о предоставлении дополнительного доступа к интернету на территории Украины на фоне возможного отключения терминалов Starlink, принадлежащих Илону Маску. Об этом сообщают Reuters и Financial Times.
Компания заявила, что у нее есть оборудование, которое можно оперативно развернуть на территории Украины для подключения ключевых объектов. Представитель Eutelsat отметил, что компания активно обсуждает с Европейским союзом, как она может помочь в расширении спутниковых усилий Украины.
Как сообщает Financial Times, в переговорах Eutelsat с европейскими странами обсуждается использование спутниковой системы OneWeb, состоящей из около 600 спутников на орбите на высоте 1200 километров, а также спутников Eutelsat на геостационарной орбите (около 35 аппаратов на высоте 35 тысяч километров). Эти спутники могут усилить связь как в Украине, так и в Черноморском регионе.
По словам представителей Eutelsat, развертывание дополнительных терминалов зависит от того, как быстро европейские государства примут решения по закупкам и координации инфраструктуры.
Eutelsat является конкурентом Starlink, и аналитики отмечают, что французская компания может заменить систему Маска в Украине. В Eutelsat утверждают, что предлагают те же возможности по покрытию, что и Starlink. Также компания может обеспечить связь для украинских беспилотников, как и Starlink.
В конце февраля Reuters со ссылкой на несколько источников сообщил, что США рассматривают вариант отключения Украины от Starlink в случае, если не будет достигнуто соглашение по полезным ископаемым между Киевом и Вашингтоном.