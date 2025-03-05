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Прием заявок на конкурс грантов на развитие и инновации в образовании

12:57 333

Министерство науки и образования объявляет IX конкурс грантов на развитие и инновации в сфере образования. В конкурсе могут участвовать сотрудники, работающие во всех общеобразовательных учреждениях, независимо от их организационно-правовой формы.

Цель конкурса – стимулирование здоровой конкуренции и инновационной активности между учителями и образовательными учреждениями.

Прием документов, представляемых на конкурс, будет осуществляться на сайте www.grants.edu.az с 4 марта по 10 апреля 2025 года.

Более подробную информацию о конкурсе грантов вы можете найти в объявлении ниже: https://edu.gov.az/uploads/elan/2025/ix-qrant-musabiqesi-elan.pdf

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