Трамп меняет курс в отношении Зеленского

Президент США Дональд Трамп в своей речи в Конгрессе дал понять, что его отношение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стало более позитивным. Об этом сообщает Politico.

Трамп рассказал, что получил «важное письмо» от Зеленского, в котором тот выразил благодарность США за поддержку Украины и пообещал работать «под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь устойчивого мира». В ответ Трамп отметил, что высоко ценит это послание, что стало значительным изменением его подхода к украинскому президенту.