Трамп меняет курс в отношении Зеленского
Президент США Дональд Трамп в своей речи в Конгрессе дал понять, что его отношение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стало более позитивным. Об этом сообщает Politico.
Трамп рассказал, что получил «важное письмо» от Зеленского, в котором тот выразил благодарность США за поддержку Украины и пообещал работать «под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь устойчивого мира». В ответ Трамп отметил, что высоко ценит это послание, что стало значительным изменением его подхода к украинскому президенту.
Это заявление стало контрастом к ранее произошедшему инциденту в Овальном кабинете, когда между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом возник острый конфликт. После этого США приостановили всю военную помощь Украине.
Кроме того, Трамп добавил, что Зеленский согласился заключить сделку по редкоземельным металлам, при этом Киев отметил, что соглашение можно подписать в «удобное для США время».