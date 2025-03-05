В Баку задержали женщину, издевавшуюся над ребенком

В Баку возбуждено уголовное дело против женщины, жестоко пытавшей своего малолетнего ребенка.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, полиция расследовала кадры, размещенные в социальных сетях с зафиксированными телесными увечьями у ребенка.

Сотрудники соответствующих государственных учреждений передали ребенка в приют.

Полиция задержала мать несовершеннолетней, в отношении нее возбуждено уголовное дело.

Для установления степени тяжести телесных повреждений назначена соответствующая экспертиза. Расследование продолжается.