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В Баку задержали женщину, издевавшуюся над ребенком

13:04 1147

В Баку возбуждено уголовное дело против женщины, жестоко пытавшей своего малолетнего ребенка.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, полиция расследовала кадры, размещенные в социальных сетях с зафиксированными телесными увечьями у ребенка.

Сотрудники соответствующих государственных учреждений передали ребенка в приют.

Полиция задержала мать несовершеннолетней, в отношении нее возбуждено уголовное дело.

Для установления степени тяжести телесных повреждений назначена соответствующая экспертиза. Расследование продолжается.

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