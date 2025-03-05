Получайте больше выгоды от платежей картами Birbank на Umico.az

Платежи на Umico.az с помощью карт Birbank Umico, Birbank Umico Premium, Birbank Cashback и Birbank Star стали еще более выгодными для клиентов. Теперь каждый, кто совершает единовременный платеж на Umico.az с использованием карт Birbank, получает значительные кешбэки или бонусы на все свои покупки.

Чтобы воспользоваться этим предложением, достаточно выбрать категорию «Покупки на Umico.az: красота, электроника и т.д.» в мобильном приложении Birbank. Это новое предложение, распространяющееся только на единовременные платежи, позволяет клиентам получать бонусы в размере 10 или 15 % за каждую покупку. Процент бонуса определяется индивидуально для каждого клиента, а бонусы начисляются в виде кешбэка или бонусов Umico, в зависимости от выбранной категории.

Для получения подробной информации перейдите по ссылке: http://www.kbl.az/umctg

Клиенты, выбравшие в приложении Birbank бонусную категорию «Покупки на Umico.az: красота, электроника и т.д.», могут накапливать бонусы в течение марта, совершая праздничные и подарочные покупки на Umico.az с помощью карт Birbank. Накопленные бонусы можно использовать для покупок на Umico.az, потратить в широкой партнерской сети или использовать для оплаты коммунальных, мобильных и других платежей в приложениях Birbank и m10. Бонусный баланс также может быть использован для покупок в магазинах-партнерах.