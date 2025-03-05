USD 1.7000
EUR 1.8053
RUB 1.8942
Подписаться на уведомления
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
Новость дня
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»

Негласные переговоры команды Трампа с Зеленским

13:27 857

После перепалки в Овальном кабинете представители президента США Дональда Трампа провели закулисные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, призвав возобновить переговоры. Об этом сообщает CNN.

Источники телеканала, знакомые с ходом обсуждений, заявили, что высшие должностные лица Трампа провели закулисные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой после скандала в пятницу.

Источники CNN отметили, что представители Трампа подчеркнули важность скорейшей стабилизации отношений с Белым домом и призвали украинцев возобновить переговоры до выступления президента в Конгрессе во вторник вечером. Среди тех, кто связался с Зеленским, был спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, сообщил один из источников.

Ильхам Алиев в Анкаре
Ильхам Алиев в Анкаре добавлено фото
13:44 938
Арестован адвокат Адам Мамедов
Арестован адвокат Адам Мамедов
14:16 416
Жесткая партийная речь триумфатора
Жесткая партийная речь триумфатора наша аналитика
13:28 1536
Макрон готовит экстренное обращение к нации
Макрон готовит экстренное обращение к нации
12:04 3980
Китай может включиться в войну с Украиной
Китай может включиться в войну с Украиной
12:41 2857
Эксклюзивные номера серии 100 от Azercell уже в продаже
Эксклюзивные номера серии 100 от Azercell уже в продаже
09:30 3660
От братства по оружию к шкурным отношениям
От братства по оружию к шкурным отношениям главная тема
02:12 6723
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
01:31 5318
Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен
Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен видео; обновлено 11:50
11:50 6821
Лукашенко рассказал, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие
Лукашенко рассказал, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие
11:46 2124
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы» обновлено 08:31
08:31 18494

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев в Анкаре
Ильхам Алиев в Анкаре добавлено фото
13:44 938
Арестован адвокат Адам Мамедов
Арестован адвокат Адам Мамедов
14:16 416
Жесткая партийная речь триумфатора
Жесткая партийная речь триумфатора наша аналитика
13:28 1536
Макрон готовит экстренное обращение к нации
Макрон готовит экстренное обращение к нации
12:04 3980
Китай может включиться в войну с Украиной
Китай может включиться в войну с Украиной
12:41 2857
Эксклюзивные номера серии 100 от Azercell уже в продаже
Эксклюзивные номера серии 100 от Azercell уже в продаже
09:30 3660
От братства по оружию к шкурным отношениям
От братства по оружию к шкурным отношениям главная тема
02:12 6723
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
01:31 5318
Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен
Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен видео; обновлено 11:50
11:50 6821
Лукашенко рассказал, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие
Лукашенко рассказал, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие
11:46 2124
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы» обновлено 08:31
08:31 18494
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться