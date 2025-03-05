Негласные переговоры команды Трампа с Зеленским

После перепалки в Овальном кабинете представители президента США Дональда Трампа провели закулисные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, призвав возобновить переговоры. Об этом сообщает CNN.

Источники телеканала, знакомые с ходом обсуждений, заявили, что высшие должностные лица Трампа провели закулисные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой после скандала в пятницу.

Источники CNN отметили, что представители Трампа подчеркнули важность скорейшей стабилизации отношений с Белым домом и призвали украинцев возобновить переговоры до выступления президента в Конгрессе во вторник вечером. Среди тех, кто связался с Зеленским, был спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, сообщил один из источников.