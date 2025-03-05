Дональд Трамп всегда отличался жесткой политической риторикой. Но, выступая перед Конгрессом 4 марта, он, кажется, превзошел самого себя. Он словно наслаждался политической местью своим врагам-демократам за все сразу. И за поражение на выборах 2020 года, и за травлю в якобы «свободной прессе», и за инспирированные уголовные дела. Нападки на демократов и Байдена лично, которыми он перемежал свое выступление, порой были столь язвительны, что было даже странно наблюдать, что большинство их продолжали сидеть в зале (некоторые ушли, а одного конгрессмена-демократа из Техаса удалили приставы за отказ сесть и не кричать все время), выслушивая весь этот поток сознания с каменными лицами. Все-таки сказывается школа американского политического цинизма. Хотя на бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которой уже за 84, было жалко смотреть, казалось, что она вот-вот расплачется по-старушечьи от обиды.

При том что республиканская фракция Конгресса разражалась овациями и возгласами типа «USA! USA! USA!» и вставала буквально после каждой фразы своего президента, от демократов аплодисментов не было, а были аккуратные круглые черные таблички с заранее заготовленными протестными лозунгами типа «Фальшивка», «Маск ворует», «Спасем систему соцстрахования» и т.д. Было лишь несколько исключений. Демократы аплодировали Мелании Трамп (супругу президент упомянул в речи еще и как воспитавшую в качестве фостер-куратора двух девушек-сирот), а также сотруднику пограничной службы, вступившему в бой с боевиками наркокартеля. И еще похлопали, когда Трамп сказал, что Украина хочет возобновить мирные переговоры. Явно не ему, а заочно Зеленскому. Это была жесткая «партийная» речь триумфатора. Но слова о единстве с оппозицией ради величия Америки – нет уж, на сей раз Великая старая партия (так называют еще республиканцев) все сделает сама. Под водительством Трампа, который обещал наступление буквально Золотого века Америки за четыре года своего правления. Не менее трети выступления Трамп посвятил восхвалению (бахвальству) своих достижений за первые недели правления. По числу таких достижений он даже сравнил себя ни много ни мало с Джорджем Вашингтоном. «Новая администрация занимается делом, добившись того, чего многие не могут сделать за весь срок». И вот - «Американская мечта» уже вот-вот продемонстрирует то, что мир еще не видывал. Он похвалился тем, что убрал многочисленные бюрократические ограничения, которые оправдывались «экологией», чтобы снять нагрузку с бизнеса.

Теперь в обмен на каждую новую «регуляцию» должны были быть убраны 10 старых. По словам Трампа, он вернул «свободу слова» в страну, сделал английский официальным языком США (впервые за всю их историю это узаконено), переименовал Мексиканский залив в Залив Америки и вернул название Горы МакКинли самой высокой вершине Аляски. Теперь «кем бы ты ни был, в какой сфере не работал, ты должен получать работу за свои способности, а не за свой пол или расу». Трамп также отметил, что из школ убрали «критическую расовую теорию», а политика «двух полов» (мужского и женского) стала официальной позицией США. Никаких «трансгендерных» переходов для школьников больше! Он вновь анонсировал скорый выпуск «золотой карты» за $5 млн для инвесторов, желающих получить гражданство США: «это как грин-карта, только круче». Эти люди будут платить налоги в Америке, не то что все эти нелегалы-голодранцы. Президент сладострастно оттянулся на демократах и предыдущей администрации за те «находки» безрассудных трат, которые уже успел обнаружить департамент эффективности госуправления Илона Маска. По категории иностранной помощи, например: 8 млн для продвижения ЛГБТ в Лесото, «о котором никто раньше не слышал»; 8 млн, чтобы сделать мышей-трансгендеров, «это реально»; 32 млн на пропаганду «левых» ценностей в Молдове; 10 млн на мужское обрезание в Мозамбике; 20 млн на «Улицу Сезам» для Ближнего Востока. Еще оказалось, что согласно базам данных социального обеспечения, в Америке более 130 000 человек старше 160 лет. И на всех них выделяли деньги. Даже нашелся в базах человек, который старше 300 лет. В этот момент кто-то выкрикнул из зала «это Байден?» Президент Америки пообещал, что у США впервые в новом тысячелетии будет сбалансированный федеральный бюджет, что правительство будет снижать стоимость жизни для граждан, в том числе затраты на топливо. Поднят даже вопрос резкой стоимости цен на яйца, дано поручение министру торговли заняться вопросом (прямо как Лукашенко или Путин раздают поручения). За дорогие яйца тоже, разумеется, в ответе Байден, а не прокатившаяся по Америке эпидемия птичьего гриппа.

Большой акцент на поддержку «отечественного производителя». Главный месседж: если вы переносите производство в США из-за границы, то вам не грозят никакие тарифы или повышенные налоги. Для таких производителей и всей обрабатывающей промышленности будут сокращены налоги, а также предоставлено 100-процентное списание расходов. Наоборот, на импортные товары тарифы будут увеличены. Дубиной тарифов Трамп будет размахивать все четыре года. Китай, Индия и Евросоюз должны быть готовы к новым пошлинам США уже с 2 апреля. Трамп сулит «величайшую экономику в истории» и что Конгресс примет меры по снижению налогов «для всех». Он также обещает предоставить налоговые вычеты по платежам по автокредитам. Но только если автомобиль произведен в Америке. Отдельно отмечена нефтегазовая отрасль. Подтвержден еще предвыборный лозунг: «Бури, детка, бури», - в смысле будет стимулировано увеличение нефте- и газодобычи всеми средствами. Трамп сообщил, что Япония и Южная Корея будут сотрудничать с США на $44 млрд по поставкам природного газа из Аляски посредством строительства нового трубопровода и газовых экспортных терминалов СПГ. Вообще по стилистике это было скорее не ежегодное послание к Конгрессу, а очередная предвыборная речь. Трамп явно не довоевал и не навоевался, устроив спектакль одного актера, беспрестанно атакующего своих врагов. Был придуман и такой ход, который был призван подчеркнуть «народный характер» политики нынешней администрации. В подтверждение буквально каждого тезиса президента - о тарифах, о борьбе с нелегальной эмиграцией, о борьбе с преступностью и внутреннем производстве – в зале тут же находился «простой человек из народа» или целая семья, которая олицетворяла этот тезис. Вот история полицейского, убитого какими-то нелегалами - и вот сидит его семья. Вот жертва трансгендеров в спорте – молодая бывшая волейболистка, которая пострадала от удара такого трансгендера, но Трамп все это уже запретил. Вот мальчик, вылеченный от рака мозга, а доля заболеваемости раком и аутизмом стала расти из-за химикатов и всяких лишних прививок – и вот новый министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший, который будет с этим бороться. Мальчика тут же в зале принимают в состав Секретной службы и вручают удостоверение. А имя очередной жертвы нелегалов-наркоторговцев-преступников тут же увековечивают президентским указом на карте Америки. А вот сталевар, воспитавший более дюжины сирот. Теперь у него будет работа и доход, потому что Трамп вернет производство в Америку. И так далее... Внешняя политика во многом была сведена к «тарифной войне» с торговыми партнерами. Упомянут отдельно конфликт в секторе Газа, также Трамп намерен вернуть Панамский канал США и присоединить Гренландию. До Украины дошло уже под самый конец речи.