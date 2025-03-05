Москва оценила готовность Зеленского к переговорам

Кремль отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности начать переговоры с Россией, отметив, что это положительный шаг.

Однако, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, существует важное ограничение: самозапрещающий указ Зеленского, который накладывает запрет на переговоры с Москвой.

«Мы оцениваем это как положительный шаг, но вопрос остается в том, с кем именно он готов сесть за стол переговоров. На данный момент правовой запрет президента Украины вести переговоры с Россией сохраняется», — заявил Песков.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что возможность проведения трехсторонней встречи в Минске, где могли бы встретиться Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский, на данный момент не обсуждается, но «конечно, для нас Минск — это лучшее место. Это наш главный союзник. Поэтому для нас это лучшее место для переговоров».