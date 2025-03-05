Руководство «Азеришыг» на встрече с фермерами и бизнесменами

Как известно, в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева ответственные сотрудники ОАО «Азеришыг» регулярно проводят просветительские встречи с предпринимателями и рядовыми абонентами в регионах. Следующая такая встреча была организована в Имишлинском районе. Как сообщает пресс-служба ОАО «Азеришыг», во встрече, организованной в Центре Гейдара Алиева в городе Имишли, приняли участие около 50 предпринимателей и местных жителей.

Перед участниками встречи выступили заместитель директора Департамента «ASAN Xidmət» ОАО «Азеришыг» Инам Юсифов, начальник отдела по связям с общественностью и прессой Вагиф Мустафаев, начальник Аранского регионального управления энергоснабжения и сбыта (РЭСЭ) Зульфи Агаев и заместитель главы Исполнительной власти Имишлинского района Руслан Мамедов.

В ходе встречи предпринимателям и гражданам была предоставлена обширная информация о работах по реконструкции и капитальному ремонту, проводимых ОАО «Азеришыг» в регионах. Было отмечено, что по поручению главы государства даже в самых отдаленных горных районах страны полностью восстанавливаются электрические сети, построенные еще в 50-60-х годах прошлого века. Строятся современные подстанции различной мощности, устанавливаются новые трансформаторы. Создание современных сетей призвано предотвратить потери энергии и обеспечить бесперебойное, стабильное электроснабжение как жилых, так и нежилых абонентов.

Также были проведены просветительские беседы с предпринимателями и гражданами об электронных услугах, предоставляемых «Азеришиг», в том числе дана подробная и полная информация обо всех услугах, предоставляемых в сервисных центрах. В ходе встречи были разъяснены порядок подключения к новым сетям электроснабжения, выдачи технических условий, правила оплаты.