Ильхам Алиев в Анкаре

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта прибыл с рабочим визитом в Анкару, сообщает официальный сайт главы государства.

В аэропорту «Эсенбога» в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул. Главу государства встречали министр финансов Турции Мехмет Шимшек и другие официальные лица.