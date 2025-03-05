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Ильхам Алиев в Анкаре

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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта прибыл с рабочим визитом в Анкару, сообщает официальный сайт главы государства.

В аэропорту «Эсенбога» в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул. Главу государства встречали министр финансов Турции Мехмет Шимшек и другие официальные лица.

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