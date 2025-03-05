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Россияне продвигаются в Украине

13:44 861

Российские войска захватили населенный пункт Привольное в Донецкой области Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Поселок Привольное расположен в Волновахском районе, примерно в 7 км от Новоалексеевки, которую россияне захватили в ноябре 2024 года.

1 марта ВС РФ заявили о захвате села Скудное и поселка Бурлацкое в Донецкой области.

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