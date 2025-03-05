Россияне продвигаются в Украине
13:44 861
Российские войска захватили населенный пункт Привольное в Донецкой области Украины.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
Поселок Привольное расположен в Волновахском районе, примерно в 7 км от Новоалексеевки, которую россияне захватили в ноябре 2024 года.
1 марта ВС РФ заявили о захвате села Скудное и поселка Бурлацкое в Донецкой области.
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