Россияне продвигаются в Украине

Российские войска захватили населенный пункт Привольное в Донецкой области Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Поселок Привольное расположен в Волновахском районе, примерно в 7 км от Новоалексеевки, которую россияне захватили в ноябре 2024 года.

1 марта ВС РФ заявили о захвате села Скудное и поселка Бурлацкое в Донецкой области.