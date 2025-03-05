USD 1.7000
EUR 1.8053
RUB 1.8942
Подписаться на уведомления
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
Новость дня
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»

«Рейган переворачивается в могиле»

сенатор о Трампе
14:15 329

Сенатор Элисса Слоткин раскритиковала Дональда Трампа за его отношение к войне России против Украины, пишет The Washington Post.

Она отметила, что президент Рональд Рейган, чью фразу "мир благодаря силе" часто повторяет Трамп, был бы шокирован его действиями.

"После инцидента в Овальном кабинете с Зеленским, Рейган, видимо, переворачивается в могиле", — заявила Слоткин.

Сенатор Элисса Слоткин

Она добавила, что, будучи ребенком времен холодной войны, она рада, что в 1980-х у власти был Рейган, а не Трамп, так как последний "проиграл бы нам холодную войну".

Слоткин раскритиковала "безрассудное" лидерство Трампа, подчеркнув, что его действия могут привести к экономической гибели страны и угрожают американскому лидерству.

Ранее Трамп в своей речи в Конгрессе отметил готовность Зеленского заключить соглашение по полезным ископаемым и сесть за стол переговоров.

Ильхам Алиев в Анкаре
Ильхам Алиев в Анкаре добавлено фото
13:44 913
Арестован адвокат Адам Мамедов
Арестован адвокат Адам Мамедов
14:16 376
Жесткая партийная речь триумфатора
Жесткая партийная речь триумфатора наша аналитика
13:28 1502
Макрон готовит экстренное обращение к нации
Макрон готовит экстренное обращение к нации
12:04 3950
Китай может включиться в войну с Украиной
Китай может включиться в войну с Украиной
12:41 2830
Эксклюзивные номера серии 100 от Azercell уже в продаже
Эксклюзивные номера серии 100 от Azercell уже в продаже
09:30 3645
От братства по оружию к шкурным отношениям
От братства по оружию к шкурным отношениям главная тема
02:12 6715
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
01:31 5310
Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен
Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен видео; обновлено 11:50
11:50 6805
Лукашенко рассказал, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие
Лукашенко рассказал, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие
11:46 2112
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы» обновлено 08:31
08:31 18484

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев в Анкаре
Ильхам Алиев в Анкаре добавлено фото
13:44 913
Арестован адвокат Адам Мамедов
Арестован адвокат Адам Мамедов
14:16 376
Жесткая партийная речь триумфатора
Жесткая партийная речь триумфатора наша аналитика
13:28 1502
Макрон готовит экстренное обращение к нации
Макрон готовит экстренное обращение к нации
12:04 3950
Китай может включиться в войну с Украиной
Китай может включиться в войну с Украиной
12:41 2830
Эксклюзивные номера серии 100 от Azercell уже в продаже
Эксклюзивные номера серии 100 от Azercell уже в продаже
09:30 3645
От братства по оружию к шкурным отношениям
От братства по оружию к шкурным отношениям главная тема
02:12 6715
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
01:31 5310
Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен
Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен видео; обновлено 11:50
11:50 6805
Лукашенко рассказал, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие
Лукашенко рассказал, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие
11:46 2112
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы» обновлено 08:31
08:31 18484
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться