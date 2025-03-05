«Рейган переворачивается в могиле»

"После инцидента в Овальном кабинете с Зеленским, Рейган, видимо, переворачивается в могиле", — заявила Слоткин.

Она отметила, что президент Рональд Рейган, чью фразу "мир благодаря силе" часто повторяет Трамп, был бы шокирован его действиями.

Сенатор Элисса Слоткин раскритиковала Дональда Трампа за его отношение к войне России против Украины, пишет The Washington Post.

Она добавила, что, будучи ребенком времен холодной войны, она рада, что в 1980-х у власти был Рейган, а не Трамп, так как последний "проиграл бы нам холодную войну".

Слоткин раскритиковала "безрассудное" лидерство Трампа, подчеркнув, что его действия могут привести к экономической гибели страны и угрожают американскому лидерству.

Ранее Трамп в своей речи в Конгрессе отметил готовность Зеленского заключить соглашение по полезным ископаемым и сесть за стол переговоров.