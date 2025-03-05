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Китай усиливает оборону

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Китай в 2025 году планирует увеличить расходы бюджета на оборону на 7,2%, до 1,78 трлн юаней (около 231 млрд евро).

Об этом сообщило правительство КНР в среду, 5 марта, на открытии 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва в Пекине.

У Китая второй по величине оборонный бюджет в мире после США.

Со вступления в должность в 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин проводит масштабную модернизацию Народно-освободительной армии.

К 2049 году Пекин планирует создать «армию мирового класса». Китайские власти заявляют, что не имеют агрессивных намерений, а инвестируют в защиту суверенитета.

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