В Париже приостановку помощи Украине назвали гарантией мира

«Я крайне положительно отношусь к приостановке помощи США Киеву. Я думаю, что это реальная гарантия мира», — сказал он.

По словам политика, данное решение Белого дома подрывает возможности всех тех, кто хочет продолжать войну, потому что у них просто нет на это средств.

Он также уточнил, что Европейский союз (ЕС) испробует все, чтобы продолжать конфликт, поскольку он запирается в границах собственной военной идеологии.