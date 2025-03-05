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В Париже приостановку помощи Украине назвали гарантией мира

14:24 1635

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал решение США приостановить помощь Украине, назвав его гарантией мира, сообщает РИА Новости.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо

«Я крайне положительно отношусь к приостановке помощи США Киеву. Я думаю, что это реальная гарантия мира», — сказал он.

По словам политика, данное решение Белого дома подрывает возможности всех тех, кто хочет продолжать войну, потому что у них просто нет на это средств.

Он также уточнил, что Европейский союз (ЕС) испробует все, чтобы продолжать конфликт, поскольку он запирается в границах собственной военной идеологии.

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