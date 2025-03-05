В Париже приостановку помощи Украине назвали гарантией мира
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал решение США приостановить помощь Украине, назвав его гарантией мира, сообщает РИА Новости.
«Я крайне положительно отношусь к приостановке помощи США Киеву. Я думаю, что это реальная гарантия мира», — сказал он.
По словам политика, данное решение Белого дома подрывает возможности всех тех, кто хочет продолжать войну, потому что у них просто нет на это средств.
Он также уточнил, что Европейский союз (ЕС) испробует все, чтобы продолжать конфликт, поскольку он запирается в границах собственной военной идеологии.