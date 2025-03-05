В Ходжавенде взорвалась граната: есть раненый

В среду, 5 марта, в Ходжавендском районе взорвался боеприпас, говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел (МВД), Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Согласно информации, житель села Айбасанлы Физулинского района Али Садыгов (2002 года рождения) получил ранение левой руки в результате взрыва ручной гранаты.

Прокуратура Ходжавендского района проводит расследование по факту.

МВД, Генпрокуратура и ANAMA призывают граждан соблюдать меры безопасности.