Американские фермеры против решения Трампа
Фермеры США раскритиковали новые тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая, заявив, что это ударит по сельскому хозяйству, пишет Financial Times.
Они опасаются, что пошлины ограничат доступ к важным экспортным рынкам и повлияют на торговлю кукурузой, соей, мясом и свининой.
Аналитики предсказывают, что торговая война с Китаем усугубит тенденцию к диверсификации китайской экономики, что снижает спрос на американские сельхозпродукты.
Председатель Союза фермеров Айовы Аарон Леман заявил, что тарифы нанесут ущерб, снизив цены на продукцию. Бразилия и Аргентина могут выиграть, став конкурентами США на мировых рынках. Фермеры опасаются, что ситуация повторит последствия торговой войны 2018 года, когда сельское хозяйство потеряло $27 млрд.
На этот раз фермеры менее подготовлены: цены на сырье упали на 50%, а расходы на удобрения выросли. Трамп, в свою очередь, считает, что тарифы принесут финансовые поступления и создадут рабочие места.