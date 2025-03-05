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Американские фермеры против решения Трампа

14:41 1361

Фермеры США раскритиковали новые тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая, заявив, что это ударит по сельскому хозяйству, пишет Financial Times.

Они опасаются, что пошлины ограничат доступ к важным экспортным рынкам и повлияют на торговлю кукурузой, соей, мясом и свининой.

Аналитики предсказывают, что торговая война с Китаем усугубит тенденцию к диверсификации китайской экономики, что снижает спрос на американские сельхозпродукты.

Председатель Союза фермеров Айовы Аарон Леман заявил, что тарифы нанесут ущерб, снизив цены на продукцию. Бразилия и Аргентина могут выиграть, став конкурентами США на мировых рынках. Фермеры опасаются, что ситуация повторит последствия торговой войны 2018 года, когда сельское хозяйство потеряло $27 млрд.

На этот раз фермеры менее подготовлены: цены на сырье упали на 50%, а расходы на удобрения выросли. Трамп, в свою очередь, считает, что тарифы принесут финансовые поступления и создадут рабочие места.

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