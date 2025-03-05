Американские фермеры против решения Трампа

Фермеры США раскритиковали новые тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая, заявив, что это ударит по сельскому хозяйству, пишет Financial Times.

Они опасаются, что пошлины ограничат доступ к важным экспортным рынкам и повлияют на торговлю кукурузой, соей, мясом и свининой.

Аналитики предсказывают, что торговая война с Китаем усугубит тенденцию к диверсификации китайской экономики, что снижает спрос на американские сельхозпродукты.