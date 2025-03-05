В Кыргызстане десятки задержанных: планировали «джихад»

Сотрудники спецслужб Кыргызстана за день задержали 30 членов террористической ячейки, говорится в сообщении пресс-центра Госкомитета национальной безопасности страны.

«В рамках контртеррористической операции органами ГКНБ на территории Кыргызстана задержаны 30 сторонников подпольной террористической ячейки, деятельность которой координировалась со стороны зарубежных центров международной террористической организации», — отмечается в заявлении ведомства.

В спецслужбе заявили, что задержанные проводили конспиративные сходки, вели пропаганду радикальной идеологии и собирали деньги для финансирования террористической деятельности. У одного из задержанных обнаружен ролик, обучающий производству взрывного устройства.

Правоохранители установили, что основной целью группы являлись совершение «джихада» против конституционного строя Кыргызстана, планирование терактов в отношении чиновников и сотрудников спецслужб.