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Как Маск всех перехитрил

15:01 1948

Сотрудники ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илона Маска получают шестизначные годовые зарплаты в федеральных органах, в которых занимаются сокращением расходов, сообщает журнал Wired со ссылкой на источники.

Так, один из специалистов DOGE, ранее занимавшийся ликвидацией Агентства США по международному развитию (USAID), получает 167 тысяч долларов в год от Управления общих служб США, в котором работает над урезанием расходов и сокращением персонала. Еще один инженер-программист, работая на DOGE в Агентстве по кибербезопасности и защите инфраструктуры, зарабатывает в Управлении общих служб США 195,2 тыс. долларов в год - максимальную сумму, которую может получать федеральный служащий по общему табелю зарплат госслужащих. 28-летний предприниматель, курирующий набор новых сотрудников в Управлении общих служб США со стороны DOGE, зарабатывает здесь 120,5 тыс. долларов в год.

При этом, как указывает журнал, когда Маск начинал набор будущих сотрудников DOGE, он описывал их работу как утомительную с почти «нулевой компенсацией». Несмотря на заявления о прозрачности деятельности DOGE, орган так и не опубликовал отчет о своих расходах и размерах заработных плат.

Также, отмечает Wired, многие сотрудники DOGE трудоустроены как «специальные государственные служащие», срок работы которых ограничивается 130 днями. Они могут не раскрывать данные о своих доходах и получать зарплату в частных организациях.

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