Венгрию могут лишить права голоса в ЕС

Депутаты Европарламента из партии «Вольт Европа» подготовили план действий, который будет направлен европейским лидерам перед саммитом ЕС 6 марта. Об этом сообщает Politico.

Одним из предложений является лишение Венгрии права голоса в Европейском союзе.

План включает девять пунктов, в том числе предложение о создании общей европейской армии, расширении полномочий ЕС в области обороны и предоставлении Кае Каллас статуса полномочного министра иностранных дел ЕС.

Ранее Politico сообщало, что из-за возражений Венгрии приостановлена работа над новым пакетом военной помощи Киеву на €20 млрд, предложенным Каллас.