Северная Корея открыла двери западным туристам

Северная Корея впервые за пять лет впустила западных туристов и показала им детское шоу с баллистическими ракетами, сообщает New York Post.

По данным издания, страна была недоступна для путешественников со времен пандемии коронавируса — с 2020 года. Теперь власти решили начать открываться для остального мира, поэтому в конце февраля пригласили отдыхающих из Великобритании, Франции, Германии и Австралии. Тур организовала компания Young Pioneer Tours, путевки были распроданы за пять часов.

Однако увиденное в Северной Корее поразило иностранцев: они прибыли в регион Расон и пожаловались на отсутствие интернета, банкоматов, а также на плохие дороги. Более того, туристов смутило, что за ними постоянно следили организаторы тура и правоохранители. Им приходилось отпрашиваться даже в туалет.

Еще одним удивительным событием стало организованное школьниками танцевальное шоу на фоне огромного экрана, на котором транслировалась бомбардировка неизвестного города ракетами.