Закрывается представительство Красного Креста в Азербайджане
15:24 1951
Правительство Азербайджана заявило о намерении закрыть представительство Международного комитета Красного Креста в Азербайджане.
Об этом haqqin.az заявила руководитель представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.
«В настоящее время мы поддерживаем связь с властями. Это часть нашего конфиденциального и двустороннего диалога», - сказала Гусейнова.
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