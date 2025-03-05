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Закрывается представительство Красного Креста в Азербайджане

Ульвия Худиева
15:24 1951

Правительство Азербайджана заявило о намерении закрыть представительство Международного комитета Красного Креста в Азербайджане.

Об этом haqqin.az заявила руководитель представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

«В настоящее время мы поддерживаем связь с властями. Это часть нашего конфиденциального и двустороннего диалога», - сказала Гусейнова.

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