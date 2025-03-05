Министр труда посетил пожилых людей
Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев посетил учреждение социальной службы для пожилых людей, действующее при Агентстве социальных услуг, находящемся в подчинении министерства.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, Анар Алиев ознакомился с условиями проживания постояльцев, возможностями для их досуга, а также с предоставляемыми пожилым социальными услугами.
Было отмечено, что успешная социальная политика президента Ильхама Алиева позволила предпринять важные шаги по усилению государственной заботы о пожилых людях.
В рамках проводимой работы за последние годы для учреждения был построен и введен в эксплуатацию дополнительный пятиэтажный корпус на 170 мест, в результате чего количество коек увеличилось до 300. В настоящее время в учреждении проживают 229 пожилых людей, каждый из которых обеспечен комнатой, оснащенной необходимой бытовой техникой.
Также было подчеркнуто, что Фонд Гейдара Алиева регулярно реализует программы поддержки уязвимых групп населения, включая постояльцев этого учреждения, а также проводит гуманитарные акции.
Следует отметить, что в учреждении, соответствующем современным требованиям, созданы условия для проведения досуга: функционируют библиотека и спортивные залы, мастерские для изготовления различных поделок. Организуются мероприятия, экскурсии в культурные центры, музеи и различные зоны отдыха.
Анар Алиев встретился с пожилыми людьми, находящимися под постоянной государственной опекой, поинтересовался их заботами. Постояльцы выразили удовлетворение созданными для них условиями и предоставляемыми услугами, а также поблагодарили президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за внимание и заботу.
В ходе беседы министр подчеркнул, что обеспечение достойных условий проживания и качественных социальных услуг для пожилых людей в стационарном учреждении находится в центре внимания.