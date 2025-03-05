Путин заявил о «сложном этапе» для России

Россия в настоящий момент переживает «сложный этап» своей истории, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД.

«Мы с вами хорошо понимаем, что страна наша живет, работает и сражается за свое будущее. Проходит через очень сложный, важный этап своей истории и этап своего развития», - подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил, что война в Украине был навязана России.

Он призвал правоохранительные органы России не допускать расхлябанности в условиях войны.