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Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
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Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»

Путин заявил о «сложном этапе» для России

15:49 979

Россия в настоящий момент переживает «сложный этап» своей истории, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД.

«Мы с вами хорошо понимаем, что страна наша живет, работает и сражается за свое будущее. Проходит через очень сложный, важный этап своей истории и этап своего развития», - подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил, что война в Украине был навязана России.

Он призвал правоохранительные органы России не допускать расхлябанности в условиях войны.

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