Российский суд приговорил британца к 19 годам

Суд в России приговорил гражданина Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Скотта Риса Андерсона, воевавшего на стороне ВСУ в Курской области, к 19 годам заключения.

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. В качестве свидетеля был допрошен военнослужащий ВСУ, который находился в одном подразделении вместе с Андерсоном.

Суд постановил, что Андерсон первые 5 лет будет отбывать наказание в тюрьме, остальные 14 — в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован.

Джеймс Скотт Андерсон, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, был взят в плен в Курской области осенью прошлого года.