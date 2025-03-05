В России призывают усилить атаки на Украину

Нанесение Украине «максимального поражения» является «главной задачей» России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, «враг» все еще оказывает сопротивление и «пока не повержен». Медведев также считает, что остановка войны для Украины и лично для «главаря бандеровского режима» означает «неизбежный конец»: «Поэтому нанесение максимального поражения врагу на земле сегодня остается нашей главной задачей».

Решение Дональда Трампа о приостановке военной помощи Киеву он назвал «символическим жестом». Медведев убежден, что после подписания Вашингтоном сделки с Киевом по украинским редкоземельным металлам «поставки американских вооружений, скорее всего, возобновятся».

Кроме того, прошедший в Лондоне саммит европейских лидеров в поддержку Украины зампред СБ определил как «пустышку».

Несмотря на неоднократные заявления Трампа о том, что президент РФ Путин заинтересован в остановке войны, российская армия продолжает боевые действия и удары по гражданской инфраструктуре Украины.