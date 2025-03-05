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Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
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Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»

Наступили ненормальные времена

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Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
16:07 838

И хотя большую часть своего выступления Трамп посвятил внутренним вопросам, наибольшее оживление в зале, как и критику, вызвала внешняя политика 47-го президента. В этом было отражение крайнего недовольства его политических оппонентов планами захвата Америкой сектора Газа и насильственного переселения его жителей, стремительным сближением с Владимиром Путиным и скандальным поведением в Белом доме во время визита Владимира Зеленского.

Но, говоря об отношениях с Украиной, Трамп неожиданно здорово умерил свой пыл.

А вот по другому важнейшему вопросу, который очень беспокоит нацию, - введению 25-процентных пошлин на импортные товары из Канады и Мексики - он избрал значительно менее примирительный тон. Министр торговли Говард Лютник перед выступлением президента сообщил, что Трамп может «несколько сблизить» позиции с Канадой и Мексикой», но в послании хозяина Белого дома никаких таких намеков не прозвучало.

Демократы в Конгрессе были откровенно недовольны многими пассажами речи. В самом начале конгрессмен из Техаса Эл Грин встал с кресла и начал размахивать тростью, крича «У вас нет мандата!» Правда, было непонятно, о чем именно идет речь. «Мистер Грин, займите свое место, займите свое место, сэр», - призвал его сидевший в президиуме спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Тот не повиновался, и тогда его пришлось выпроводить силой.

Эла Грина с тростью пришлось выволакивать силой

Но с ним были солидарны и многие другие члены палаты. Конгрессвумен Мелани Стенсберри из Нью-Мексико во время выступления Трампа держала в руках плакат «Это НЕнормально». А некоторые законодатели, включая таких влиятельных, как Пэтти Мюрей, Рон Уайден и Александрия Окасио-Кортес, вообще предпочли бойкотировать мероприятие. «Это ненормальные времена, - сказал конгрессмен Джерри Конноли из Вирджинии, - я не пропускал президентские послания начиная с 2009 года, когда пришел в Капитолий, но сейчас я не буду слушать Дональда Трампа».

По традиции после президентской речи со своим манифестом должен выступить представитель конкурирующей партии. В этот раз слово держала сенатор Элисса Слоткин. «Не отключайтесь, очень легко быть угнетенными», - сказала она, обращаясь к единомышленникам. Это были важные слова, поскольку у всех в стране сложилось ощущение, что американские демократы сильно подавлены неистовыми действиями президента и его правой руки — мультимиллиардером Илоном Маском.

Сам Трамп начал свое выступление с оптимистической ноты, но потом, как пишет The Washigton Post, нередко опускался до несправедливой критики оппонентов. Он вновь и вновь обвинял своего предшественника Джо Байдена во всех возможных грехах. «Это самый плохой президент в американской истории», - сказал Трамп и жестом пожурил сидящих перед ним демократов, которые отказались аплодировать при этих словах.

Байден также был обвинен в высокой цене на яйца, достигшей в январе 4.95 доллара за дюжину. Однако, как утверждает Бюро статистики, это явилось следствием не промахов предыдущей администрации, а птичьим гриппом, поразившим куриц-несушек. И в знак того, что нынешние власти не могут с этим справиться, демократы принесли на лекцию Трампа пустые коробки из-под яиц.

А когда во время своего вступления президент заявил: «Время неизбранных бюрократов прошло», многие демократы зашумели и стали указывать на Маска, который сидел в галерее для приглашенных лиц.

Против Трампа демократы выставили Элиссу Слоткин

По традиции сторона президента пригласила на послание некоторых известных людей. Рядом с Меланией Трамп расположился Марк Фогель, школьный учитель, которым был приговорен к тюремному заключению в России за провоз вполне легальной медицинской марихуаны, но был освобожден во время визита в Москву спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа. Также рядом с супругой Трампа были и родственники пожарного Кори Комператоре, который во время выступления Трампа в июле прошлого года был сражен пулей, предназначавшейся для кандидата в президенты.

То, в чем были едины сторонники и противники Трампа - это радикальное отличие нынешнего его послания от того, с которым он выступил в начале 2020 года. Тогда Сенат рассматривал вопрос о его импичменте из-за злополучного звонка Зеленскому, в котором Трамп просил расследовать действия сына Байдена Хантера. Во время той речи спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, сидевшая над оратором, в гневе порвала листки с его речью.

Сейчас был бенефис Дональда Трампа, а порвать его речь было уже некому.

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