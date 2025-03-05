Наступили ненормальные времена

И хотя большую часть своего выступления Трамп посвятил внутренним вопросам, наибольшее оживление в зале, как и критику, вызвала внешняя политика 47-го президента. В этом было отражение крайнего недовольства его политических оппонентов планами захвата Америкой сектора Газа и насильственного переселения его жителей, стремительным сближением с Владимиром Путиным и скандальным поведением в Белом доме во время визита Владимира Зеленского. Но, говоря об отношениях с Украиной, Трамп неожиданно здорово умерил свой пыл. А вот по другому важнейшему вопросу, который очень беспокоит нацию, - введению 25-процентных пошлин на импортные товары из Канады и Мексики - он избрал значительно менее примирительный тон. Министр торговли Говард Лютник перед выступлением президента сообщил, что Трамп может «несколько сблизить» позиции с Канадой и Мексикой», но в послании хозяина Белого дома никаких таких намеков не прозвучало. Демократы в Конгрессе были откровенно недовольны многими пассажами речи. В самом начале конгрессмен из Техаса Эл Грин встал с кресла и начал размахивать тростью, крича «У вас нет мандата!» Правда, было непонятно, о чем именно идет речь. «Мистер Грин, займите свое место, займите свое место, сэр», - призвал его сидевший в президиуме спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Тот не повиновался, и тогда его пришлось выпроводить силой.

Но с ним были солидарны и многие другие члены палаты. Конгрессвумен Мелани Стенсберри из Нью-Мексико во время выступления Трампа держала в руках плакат «Это НЕнормально». А некоторые законодатели, включая таких влиятельных, как Пэтти Мюрей, Рон Уайден и Александрия Окасио-Кортес, вообще предпочли бойкотировать мероприятие. «Это ненормальные времена, - сказал конгрессмен Джерри Конноли из Вирджинии, - я не пропускал президентские послания начиная с 2009 года, когда пришел в Капитолий, но сейчас я не буду слушать Дональда Трампа». По традиции после президентской речи со своим манифестом должен выступить представитель конкурирующей партии. В этот раз слово держала сенатор Элисса Слоткин. «Не отключайтесь, очень легко быть угнетенными», - сказала она, обращаясь к единомышленникам. Это были важные слова, поскольку у всех в стране сложилось ощущение, что американские демократы сильно подавлены неистовыми действиями президента и его правой руки — мультимиллиардером Илоном Маском. Сам Трамп начал свое выступление с оптимистической ноты, но потом, как пишет The Washigton Post, нередко опускался до несправедливой критики оппонентов. Он вновь и вновь обвинял своего предшественника Джо Байдена во всех возможных грехах. «Это самый плохой президент в американской истории», - сказал Трамп и жестом пожурил сидящих перед ним демократов, которые отказались аплодировать при этих словах. Байден также был обвинен в высокой цене на яйца, достигшей в январе 4.95 доллара за дюжину. Однако, как утверждает Бюро статистики, это явилось следствием не промахов предыдущей администрации, а птичьим гриппом, поразившим куриц-несушек. И в знак того, что нынешние власти не могут с этим справиться, демократы принесли на лекцию Трампа пустые коробки из-под яиц. А когда во время своего вступления президент заявил: «Время неизбранных бюрократов прошло», многие демократы зашумели и стали указывать на Маска, который сидел в галерее для приглашенных лиц.