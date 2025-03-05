Сыграл за Азербайджан против США, отказался от азербайджанского паспорта, арестован в России…

Бывший футболист сборной Азербайджана, «Сумгаита» и бакинского «Интера» Абдулла Абациев арестован по делу о мошенничестве. Его подозревают в обмане пенсионера на сумму в 14 млн рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Sport Baza.

По информации источника, 31-летний Абдулла Абациев был задержан 24 января. По предварительной информации, футболист был курьером, которому пенсионер отдал деньги после звонков мошенников. Преступление было совершено 15 января. В тот день мошенники названивали будущей жертве, представляясь сотрудниками Мосэнергосбыта, ФСБ и Росинформмониторинга.

Сообщается, что Абациев признался в содеянном. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). 27 января он был арестован Преображенским районным судом.

До ареста Абациев играл за клуб российской Медиалиги Fight Nights. Президент клуба Камил Гаджиев заявил, что нужно дождаться суда.

«Неприятно за него, в первую очередь, - говорит Гаджиев. - И в карьере, и дальнейшей жизни будут определенные сложности. В любом случае, как и все его одноклубники, надеемся на то, что, может быть, масштаб бедствия не так велик. Парень хорошо играл, на поле отдавался на все сто. Вне поля его не знал, а на поле он был максимально сконцентрирован на игре. Хороший футболист на самом деле».

Абдулла Абациев провел один матч за национальную команду Азербайджана. 28 мая 2014 года он сыграл в Сан-Франциско в товарищеском матче против сборной США.