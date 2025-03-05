USD 1.7000
EUR 1.8053
RUB 1.8942
Подписаться на уведомления
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
Новость дня
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»

Сыграл за Азербайджан против США, отказался от азербайджанского паспорта, арестован в России…

Судьба футболиста
Отдел спорта
16:13 732

Бывший футболист сборной Азербайджана, «Сумгаита» и бакинского «Интера» Абдулла Абациев арестован по делу о мошенничестве. Его подозревают в обмане пенсионера на сумму в 14 млн рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Sport Baza.

По информации источника, 31-летний Абдулла Абациев был задержан 24 января. По предварительной информации, футболист был курьером, которому пенсионер отдал деньги после звонков мошенников. Преступление было совершено 15 января. В тот день мошенники названивали будущей жертве, представляясь сотрудниками Мосэнергосбыта, ФСБ и Росинформмониторинга. 

Сообщается, что Абациев признался в содеянном. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). 27 января он был арестован Преображенским районным судом.

До ареста Абациев играл за клуб российской Медиалиги Fight Nights. Президент клуба Камил Гаджиев заявил, что нужно дождаться суда.

«Неприятно за него, в первую очередь, - говорит Гаджиев. - И в карьере, и дальнейшей жизни будут определенные сложности. В любом случае, как и все его одноклубники, надеемся на то, что, может быть, масштаб бедствия не так велик. Парень хорошо играл, на поле отдавался на все сто. Вне поля его не знал, а на поле он был максимально сконцентрирован на игре. Хороший футболист на самом деле».

Абдулла Абациев провел один матч за национальную команду Азербайджана. 28 мая 2014 года он сыграл в Сан-Франциско в товарищеском матче против сборной США.

Также на его счету 19 игр за юношеские и молодежные сборные Азербайджана, в которых Абдулла забил 3 гола.

Абациев родился во Владикавказе. В 2011 году он перешел в «Сумгаит» и был натурализован. Затем выступал за бакинский «Интер», после чего вернулся в Россию. Покидая «Интер», Абациев заявил, что отказывается от азербайджанского паспорта, чтобы не считаться в российском чемпионате легионером.

Сыграл за Азербайджан против США, отказался от азербайджанского паспорта, арестован в России…
Сыграл за Азербайджан против США, отказался от азербайджанского паспорта, арестован в России… Судьба футболиста
16:13 733
Позиции Азербайджана под обстрелом
Позиции Азербайджана под обстрелом заявление Минобороны
13:57 4696
Закрывается представительство Красного Креста в Азербайджане
Закрывается представительство Красного Креста в Азербайджане
15:24 1966
Тайные переговоры команды Трампа с Зеленским
Тайные переговоры команды Трампа с Зеленским новость дополнена 14:50
14:50 3468
Ильхам Алиев в Анкаре
Ильхам Алиев в Анкаре добавлено фото
13:44 2866
Арестован адвокат Адам Мамедов
Арестован адвокат Адам Мамедов
14:16 2841
Жесткая партийная речь триумфатора
Жесткая партийная речь триумфатора наша аналитика
13:28 3408
Макрон готовит экстренное обращение к нации
Макрон готовит экстренное обращение к нации
12:04 5662
Китай может включиться в войну с Украиной
Китай может включиться в войну с Украиной
12:41 4448
Эксклюзивные номера серии 100 от Azercell уже в продаже
Эксклюзивные номера серии 100 от Azercell уже в продаже
09:30 4604
От братства по оружию к шкурным отношениям
От братства по оружию к шкурным отношениям главная тема
02:12 7132

ЭТО ВАЖНО

Сыграл за Азербайджан против США, отказался от азербайджанского паспорта, арестован в России…
Сыграл за Азербайджан против США, отказался от азербайджанского паспорта, арестован в России… Судьба футболиста
16:13 733
Позиции Азербайджана под обстрелом
Позиции Азербайджана под обстрелом заявление Минобороны
13:57 4696
Закрывается представительство Красного Креста в Азербайджане
Закрывается представительство Красного Креста в Азербайджане
15:24 1966
Тайные переговоры команды Трампа с Зеленским
Тайные переговоры команды Трампа с Зеленским новость дополнена 14:50
14:50 3468
Ильхам Алиев в Анкаре
Ильхам Алиев в Анкаре добавлено фото
13:44 2866
Арестован адвокат Адам Мамедов
Арестован адвокат Адам Мамедов
14:16 2841
Жесткая партийная речь триумфатора
Жесткая партийная речь триумфатора наша аналитика
13:28 3408
Макрон готовит экстренное обращение к нации
Макрон готовит экстренное обращение к нации
12:04 5662
Китай может включиться в войну с Украиной
Китай может включиться в войну с Украиной
12:41 4448
Эксклюзивные номера серии 100 от Azercell уже в продаже
Эксклюзивные номера серии 100 от Azercell уже в продаже
09:30 4604
От братства по оружию к шкурным отношениям
От братства по оружию к шкурным отношениям главная тема
02:12 7132
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться