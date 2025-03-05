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После заявлений Трампа акции оборонных компаний взлетели

16:16 388

Акции оборонных компаний в Европе и ряде других стран взлетели в последние недели: инвесторы рассчитывают, что союзникам США придется самим заботиться о безопасности.

Bloomberg сообщает, что акции крупнейшего немецкого производителя вооружений Rheinmetall показали в этом году наилучший результат среди компаний, входящих в фондовый индекс развитых стран MSCI World, подорожав на 80%.

После пятничного конфликта между Владимиром Зеленским и Трампом в Белом доме и воскресного саммита европейских лидеров с участием президента Украины в Лондоне отраслевой индекс компаний оборонного сектора и безопасности Stoxx Europe вырос на 8% (в результате рост с начала года превысил 30%). Акции Rheinmetall, итальянской Leonardo, французской Thales, британской BAE Systems, шведской Saab подорожали на 15-20%. Инвесторы ожидают значительного увеличения расходов на оборону.

Во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план «Перевооружение Европы» (ReArm Europe), предусматривающий привлечение 800 млрд евро на укрепление европейской обороны и усиление поддержки Украины, – после того как накануне Трамп приостановил военную помощь Киеву. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц хочет потратить на оборону в ближайшие годы 200 млрд евро; это в два раза больше размера фонда, который для аналогичных целей создал уходящий канцлер Олаф Шольц.

Акции Rheinmetall бьют рекорд за рекордом и в среду подобрались к отметке 1190 евро. Акции Hanwha Aerospace, одного из крупнейших оборонных подрядчиков Южной Кореи, в прошлом году выросли более чем в два раза, а в этом прибавили еще 100%.

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