США прекратили обмен разведданными с Украиной

США прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной, сообщила 5 марта британская газета Financial Times, ссылаясь на слова источников.

Как отмечает издание, благодаря сотрудничеству с американской разведкой Украина могла выявлять российские военные объекты и наносить по ним удары.

При этом FT отмечает, что США продолжают передавать информацию о России и Украине ближайшим союзникам.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф также подтвердил, что США приостановили обмен разведданными с Украиной.

Ранее газета Daily Mail писала, что Вашингтон запретил Лондону делиться с Киевом данными разведки США на фоне приостановки американцами военной помощи Украине.