USD 1.7000
EUR 1.8053
RUB 1.8942
Подписаться на уведомления
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
Новость дня
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»

Известный киллер хочет на войну

16:34 2389

Один из самых известных киллеров на постсоветском пространстве, 58-летний Алексей Шерстобитов по кличке Лёша-солдат, отбывающий наказание в российской колонии, заявил о желании отправиться на войну в Украину, сообщают российские телеграм-каналы.

Согласно информации, администрация ИК-2 одобрила условно-досрочное освобождение (УДО) осужденного на 23 года киллера Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексея Шерстобитова (Лёша-солдат), его ходатайство направлено в суд, который и должен принять окончательное решение.

Сам киллер не верит в положительное решение суда, поэтому изъявил готовность пойти воевать, хотя еще несколько лет назад настраивал своих сокамерников против участия в украинских событиях.

Лёша-солдат недавно был переведен из колонии строгого режима №6 в ИК-2, где условия содержания считаются не такими жесткими.

Алексей Шерстобитов в 90-е годы был киллером в Ореховской и в Медведковской ОПГ. Следователи смогли доказать 12 его жертв, при этом известно, что преступник работал очень аккуратно — перед тем, как пойти на дело, он всегда пытался замаскировать свою внешность. Так, он прибегал к использованию париков и различных аксессуаров в виде фальшивых усов и бороды.

Иран понял, что Россия сдает его американцам
Иран понял, что Россия сдает его американцам горячая тема
17:44 1501
Жесткая партийная речь триумфатора
Жесткая партийная речь триумфатора наша аналитика
13:28 4200
Исламову потребовали дать пожизненное: «Надругался над телом, отрезал половой орган…»
Исламову потребовали дать пожизненное: «Надругался над телом, отрезал половой орган…»
18:24 299
Ильхам Алиев и Эрдоган на открытии газопровода Ыгдыр - Нахчыван
Ильхам Алиев и Эрдоган на открытии газопровода Ыгдыр - Нахчыван добавлено фото; обновлено 18:00
18:00 4186
Пожар на Бакинском НПЗ: Али Асадов собрал оперативное совещание
Пожар на Бакинском НПЗ: Али Асадов собрал оперативное совещание видео; обновлено 16:32
16:32 10808
У Макрона опровергли: президент Франции никуда не летит
У Макрона опровергли: президент Франции никуда не летит обновлено 17:10
17:10 5712
Наступили ненормальные времена
Наступили ненормальные времена главная тема
16:07 3460
Сыграл за Азербайджан против США, отказался от азербайджанского паспорта, арестован в России…
Сыграл за Азербайджан против США, отказался от азербайджанского паспорта, арестован в России… Судьба футболиста
16:13 3510
Позиции Азербайджана под обстрелом
Позиции Азербайджана под обстрелом заявление Минобороны
13:57 6206
Закрывается представительство Красного Креста в Азербайджане
Закрывается представительство Красного Креста в Азербайджане
15:24 3852
Тайные переговоры команды Трампа с Зеленским
Тайные переговоры команды Трампа с Зеленским новость дополнена 14:50
14:50 4653

ЭТО ВАЖНО

Иран понял, что Россия сдает его американцам
Иран понял, что Россия сдает его американцам горячая тема
17:44 1501
Жесткая партийная речь триумфатора
Жесткая партийная речь триумфатора наша аналитика
13:28 4200
Исламову потребовали дать пожизненное: «Надругался над телом, отрезал половой орган…»
Исламову потребовали дать пожизненное: «Надругался над телом, отрезал половой орган…»
18:24 299
Ильхам Алиев и Эрдоган на открытии газопровода Ыгдыр - Нахчыван
Ильхам Алиев и Эрдоган на открытии газопровода Ыгдыр - Нахчыван добавлено фото; обновлено 18:00
18:00 4186
Пожар на Бакинском НПЗ: Али Асадов собрал оперативное совещание
Пожар на Бакинском НПЗ: Али Асадов собрал оперативное совещание видео; обновлено 16:32
16:32 10808
У Макрона опровергли: президент Франции никуда не летит
У Макрона опровергли: президент Франции никуда не летит обновлено 17:10
17:10 5712
Наступили ненормальные времена
Наступили ненормальные времена главная тема
16:07 3460
Сыграл за Азербайджан против США, отказался от азербайджанского паспорта, арестован в России…
Сыграл за Азербайджан против США, отказался от азербайджанского паспорта, арестован в России… Судьба футболиста
16:13 3510
Позиции Азербайджана под обстрелом
Позиции Азербайджана под обстрелом заявление Минобороны
13:57 6206
Закрывается представительство Красного Креста в Азербайджане
Закрывается представительство Красного Креста в Азербайджане
15:24 3852
Тайные переговоры команды Трампа с Зеленским
Тайные переговоры команды Трампа с Зеленским новость дополнена 14:50
14:50 4653
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться