Известный киллер хочет на войну

Один из самых известных киллеров на постсоветском пространстве, 58-летний Алексей Шерстобитов по кличке Лёша-солдат, отбывающий наказание в российской колонии, заявил о желании отправиться на войну в Украину, сообщают российские телеграм-каналы.

Согласно информации, администрация ИК-2 одобрила условно-досрочное освобождение (УДО) осужденного на 23 года киллера Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексея Шерстобитова (Лёша-солдат), его ходатайство направлено в суд, который и должен принять окончательное решение.

Сам киллер не верит в положительное решение суда, поэтому изъявил готовность пойти воевать, хотя еще несколько лет назад настраивал своих сокамерников против участия в украинских событиях.

Лёша-солдат недавно был переведен из колонии строгого режима №6 в ИК-2, где условия содержания считаются не такими жесткими.

Алексей Шерстобитов в 90-е годы был киллером в Ореховской и в Медведковской ОПГ. Следователи смогли доказать 12 его жертв, при этом известно, что преступник работал очень аккуратно — перед тем, как пойти на дело, он всегда пытался замаскировать свою внешность. Так, он прибегал к использованию париков и различных аксессуаров в виде фальшивых усов и бороды.