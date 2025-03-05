Советы психолога абитуриентам и их родителям

Для абитуриентов период вступительных экзаменов — это не только проверка академических знаний, но и этап, на котором проверяется психологическая устойчивость. В этот период ожидания родителями высоких академических результатов от своих детей и в связи с этим оказываемое ими давление снижают уверенность молодых людей в себе, подрывают их эмоциональную устойчивость и препятствуют их долгосрочным академическим успехам.

По его словам, постоянная критика и сравнение с другими ослабляют уверенность детей в себе: «Молодые люди, растущие в таких обстоятельствах, начинают измерять свою ценность исключительно академическими успехами. Это может привести к депрессивным мыслям, социальной изоляции и даже усилению самокритики. Оценка детей не только на основе полученных ими баллов, но и на основе их знаний и навыков обеспечивает более здоровое психологическое развитие. Самым важным для родителей является учет индивидуальных способностей и потенциала своих детей. Вместо фразы «Я жду от тебя наилучшего результата» лучше сказать «Если ты сделаешь все возможное, то этого будет достаточно», которое поможет молодому человеку чувствовать себя увереннее и сохранять внутреннюю мотивацию. В то же время, помимо успеваемости, важными факторами успешного будущего являются также жизненные навыки и развитие личности».

Р.Наджафов отметил, что экзамен – это всего лишь одна из возможностей в жизни, и ни один результат не определяет полностью будущее человека: «Самое главное - это помочь молодым людям обрести уверенность, мотивацию и эмоциональную устойчивость. Правильная моральная и психологическая оценка является самой прочной основой как для академического, так и для личностного развития».

«Некоторые родители представляют своим детям плохие результаты экзаменов как разрушение их жизни. Такой подход серьезно влияет на психологию молодого человека и нарушает его эмоциональную устойчивость», - сказал Наджафов.

По его словам, когда ребенок слышит такие слова, он начинает думать, что это не просто результат вступительных экзаменов, а как крушение планов на будущее: «Это приводит к сильному стрессу, депрессивным мыслям и углубляющейся потере мотивации. Молодой человек не чувствует своей ценности, его уверенность в себе падает, у него появляется страх потерпеть неудачу. Чрезмерно негативная реакция на результаты экзамена может привести к таким проблемам, как депрессия, потеря мотивации и даже социальная изоляция. В случае, если молодые люди воспринимают неудачу на вступительном экзамене как конец своей жизни, то они могут быть склонны к рискованному поведению. Более того, такой подход заставляет их жить только ради идеальных результатов, бояться неудач и постоянно сравнивать себя с другими. Родители должны показать своим детям, что их ценность не ограничивается только академическими результатами. Такие фразы, как «Этот экзамен не определяет твою жизнь» или «Ты ценен для нас независимо от результата», могут обеспечить психологическое спокойствие молодому человеку».

Психотерапевт заявил, что результаты экзаменов никогда не определяют ценность или будущее человека: «Родителям важно понимать своих детей, проявлять к ним любовь и поддержку, избегать критики и сравнения. При правильном подходе каждая неудача становится опытом, и молодые люди учатся более уверенно справляться с жизненными трудностями».