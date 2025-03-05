У Германии закончилось оружие для Украины
Германия достигла предела возможностей по передаче оружия Украине из собственных арсеналов, заявил представитель немецкого Минобороны Михаэль Штемпфле.
По его словам, из бундесвера уже состоялись передачи вооружения Украине.
«Однако здесь достигнут естественный предел, поскольку в новых условиях необходимо укреплять собственные оборонные возможности Европы и в координации с другими странами следить за тем, чтобы каждая из них была хорошо обеспечена», — рассказал Михаэль Штемпфле в ходе брифинга Кабинета министров.
При этом он также подчеркнул, что военная поддержка Украины и укрепление собственной обороноспособности должны рассматриваться параллельно, и отметил, что немецкая промышленность вносит свой вклад, реализуя различные проекты в Украине.