У Германии закончилось оружие для Украины

По его словам, из бундесвера уже состоялись передачи вооружения Украине.

«Однако здесь достигнут естественный предел, поскольку в новых условиях необходимо укреплять собственные оборонные возможности Европы и в координации с другими странами следить за тем, чтобы каждая из них была хорошо обеспечена», — рассказал Михаэль Штемпфле в ходе брифинга Кабинета министров.

При этом он также подчеркнул, что военная поддержка Украины и укрепление собственной обороноспособности должны рассматриваться параллельно, и отметил, что немецкая промышленность вносит свой вклад, реализуя различные проекты в Украине.