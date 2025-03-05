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Специально для женщин – возможность дохода 8% с DigiHesab Max

17:24 366

В честь Международного женского дня 8 Марта Банк ABB подготовил приятный сюрприз для женщин-клиентов. На период акции женщины, открывшие счет DigiHesab Max в Банке ABB, получат 8% годовых на остаток средств в течение 30 дней. Помимо стандартного годового дохода в 6%, дополнительно будет начисляться 2% кешбэка.

Чтобы воспользоваться этим предложением, каждой женщине достаточно открыть счет DigiHesab Max в приложении ABB Mobile в период с 5 марта по 4 апреля. Годовой кешбэк 2% будет начисляться в течение 30 календарных дней после открытия счета исходя из остатка средств на конец каждого дня.

Начисленный кешбэк будет выплачен в течение месяца после завершения 30 дней.

Если клиент откроет несколько счетов DigiHesab Max в течение акции, кешбэк будет начислен только на первый счет. Если более одного счета откроется в день первого открытия, кешбэк будет начислен для каждого счета.

DigiHesab Max — это новый продукт от Банка ABB, который приносит дополнительные выгоды клиентам. Этот счет создается полностью в цифровом формате и позволяет зарабатывать процентный доход на остаток средств. Чтобы воспользоваться возможностями нового продукта, клиенту нужно войти в приложение ABB Mobile, перейти в раздел «Счета», создать счет DigiHesab Max, внести средства и начать зарабатывать проценты на остаток.

Проценты на остаток начисляются на суммы от 200 манатов до 500 000 манатов на счете. Это предложение действует только для счетов в манатах. Также возможно пополнение счета DigiHesab Max с любой банковской карты без комиссии.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.

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