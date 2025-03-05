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Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»

Шольц и Зеленский согласились с важностью роли Трампа

17:32 644

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны согласились с важностью руководящей роли президента США Дональда Трампа в достижении скорейшего прекращения огня, сообщил журналистам официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, Шольц и Зеленский в телефонном разговоре обсудили военную и гуманитарную ситуацию в Украине.

«Канцлер ФРГ приветствовал готовность Зеленского начать переговоры при первой же возможности. Оба согласились с важностью руководящей роли американского президента, в том числе с целью достижения скорейшего прекращения огня и прочного мира в Украине», — сказал представитель правительства Германии.

Шольц, как заявил Хебештрайт, в очередной раз заверил, что ФРГ в тесном сотрудничестве с европейскими и международными партнерами продолжит оказывать поддержку Украине.

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