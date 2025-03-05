Иран понял, что Россия сдает его американцам

Россия согласилась оказывать помощь США в общении с Ираном по вопросам, связанным с ядерной программой Тегерана и поддержке им региональных антиамериканских прокси во время встречи 18 февраля в Эр-Рияде. Информация об этом событии пришла точно в срок – в момент, когда иранские консерваторы перешли в наступление на тех, кто в Тегеране выступает сторонниками переговоров с США. И сначала отправили в отставку министра экономики Абд аль-Насера Хеммати, а затем заявление об отставке вынужден был написать вице-президент Ирана по стратегическим вопросам, архитектор «ядерной сделки» 2015 года Мухаммад Джавад Зариф. В немалой степени активности консерваторов способствовало и видео публичной схватки президента Украины с его американскими коллегами в Овальном кабинете, после чего консервативная иранская пресса единодушно злорадствовала: «а мы вам говорили, что Штатам доверять нельзя», и ядерное оружие – единственная гарантия суверенитета и безопасности Ирана.

Подстегивает их и решение администрации Белого дома возобновить кампанию максимального давления на Иран, а также почти сложившийся консенсус между израильскими и американскими элитами в вопросе того, что угроза атаки на Иран с воздуха – не самый плохой способ принудить его к переговорам. Не факт, что это будет воплощено в реальности. Совокупность этих факторов привела к тому, что среди иранских консерваторов сейчас господствует та точка зрения, что переговоры с американцами сейчас им ничего не дадут. И что чем более жесткую позицию они будут занимать в отношении собственной ядерной и ракетной программ, тем больших результатов смогут добиться. Эти настроения в Тегеране считываются сегодня настолько ясно, что не нужно быть семи пядей во лбу, достаточно ежедневно следить за заголовками основных иранских газет и за раскладами в местных элитах. Для американцев это, разумеется, особого труда не составляет, информации по Ирану у них всегда было более чем достаточно – и потому они решили вкинуть в партию на персидском ковре неожиданный козырь: а пусть Москва поможет нам, США, в налаживании диалога с Ираном. С одной стороны, она вроде как союзник с Тегераном. С другой – изо всех сил стремится к диалогу с Вашингтоном. Поэтому американское предложение о «посредничестве в диалоге» примет с радостью и ухватится за него со скоростью звука, только свистни.

И все было бы хорошо, все было бы правильно, но в безупречные, на первый взгляд, американские расчеты - Москва действительно с радостью на это предложение согласилась, что и подтвердил вчера помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, а именно его взгляды на российскую внешнюю политику являются для российского президента авторитетными - вкралась небольшая ошибка. Которая, если описывать ее кратко, заключается в ответе на вопрос – а каковы реальные рычаги давления России на Иран? Есть ли они вообще? Понимаете, можно, как писал классик, «сняв штаны вприпрыжку бежать за паровозом», при этом громко крича, что мы тоже в этом процессе участвуем. С другой стороны, есть высокая вероятность того, что эта инициатива провалится. И тогда как в известном анекдоте: «и выглядим без штанов идиотами, и с иранцами как-то неудобно получилось». Всем энтузиастам нерушимого ирано-российского союза я в последние два года задаю вопрос: «А что Москва сделала для Тегерана, чтобы не то чтобы стать в его глазах незаменимым партнером, но просто поднять свой авторитет в его глазах?» С российской стороны ответ очевиден, и он в Сирии. Иранские действия поддержала, и с ракетной программой помогает, и с Америкой бодается, и иранские дроны закупает. Проблема вот только в том, что столь гладко все выглядит с российской стороны.