Президент Панамы обвинил Трампа во лжи

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал своего американского коллегу Дональда Трампа лжецом из-за слов, что США начали возвращать контроль над Панамским каналом.

Ранее Трамп заявил, что США начали принимать меры по возвращению себе контроля над Панамским каналом.

«Моя администрация будет возвращать Панамский канал, и мы уже начали это делать», — сказал Трамп во время своего обращения к Конгрессу.

По мнению Дональда Трампа, Панамский канал был построен американцами и для американцев, а не для кого-то другого.