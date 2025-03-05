USD 1.7000
EUR 1.8053
RUB 1.8942
Подписаться на уведомления
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
Новость дня
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»

Президент Панамы обвинил Трампа во лжи

17:51 872

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал своего американского коллегу Дональда Трампа лжецом из-за слов, что США начали возвращать контроль над Панамским каналом.

Ранее Трамп заявил, что США начали принимать меры по возвращению себе контроля над Панамским каналом.

«Моя администрация будет возвращать Панамский канал, и мы уже начали это делать», — сказал Трамп во время своего обращения к Конгрессу.

По мнению Дональда Трампа, Панамский канал был построен американцами и для американцев, а не для кого-то другого.

Иран понял, что Россия сдает его американцам
Иран понял, что Россия сдает его американцам горячая тема
17:44 1511
Жесткая партийная речь триумфатора
Жесткая партийная речь триумфатора наша аналитика
13:28 4205
Исламову потребовали дать пожизненное: «Надругался над телом, отрезал половой орган…»
Исламову потребовали дать пожизненное: «Надругался над телом, отрезал половой орган…»
18:24 324
Ильхам Алиев и Эрдоган на открытии газопровода Ыгдыр - Нахчыван
Ильхам Алиев и Эрдоган на открытии газопровода Ыгдыр - Нахчыван добавлено фото; обновлено 18:00
18:00 4196
Пожар на Бакинском НПЗ: Али Асадов собрал оперативное совещание
Пожар на Бакинском НПЗ: Али Асадов собрал оперативное совещание видео; обновлено 16:32
16:32 10822
У Макрона опровергли: президент Франции никуда не летит
У Макрона опровергли: президент Франции никуда не летит обновлено 17:10
17:10 5720
Наступили ненормальные времена
Наступили ненормальные времена главная тема
16:07 3466
Сыграл за Азербайджан против США, отказался от азербайджанского паспорта, арестован в России…
Сыграл за Азербайджан против США, отказался от азербайджанского паспорта, арестован в России… Судьба футболиста
16:13 3514
Позиции Азербайджана под обстрелом
Позиции Азербайджана под обстрелом заявление Минобороны
13:57 6213
Закрывается представительство Красного Креста в Азербайджане
Закрывается представительство Красного Креста в Азербайджане
15:24 3858
Тайные переговоры команды Трампа с Зеленским
Тайные переговоры команды Трампа с Зеленским новость дополнена 14:50
14:50 4654

ЭТО ВАЖНО

Иран понял, что Россия сдает его американцам
Иран понял, что Россия сдает его американцам горячая тема
17:44 1511
Жесткая партийная речь триумфатора
Жесткая партийная речь триумфатора наша аналитика
13:28 4205
Исламову потребовали дать пожизненное: «Надругался над телом, отрезал половой орган…»
Исламову потребовали дать пожизненное: «Надругался над телом, отрезал половой орган…»
18:24 324
Ильхам Алиев и Эрдоган на открытии газопровода Ыгдыр - Нахчыван
Ильхам Алиев и Эрдоган на открытии газопровода Ыгдыр - Нахчыван добавлено фото; обновлено 18:00
18:00 4196
Пожар на Бакинском НПЗ: Али Асадов собрал оперативное совещание
Пожар на Бакинском НПЗ: Али Асадов собрал оперативное совещание видео; обновлено 16:32
16:32 10822
У Макрона опровергли: президент Франции никуда не летит
У Макрона опровергли: президент Франции никуда не летит обновлено 17:10
17:10 5720
Наступили ненормальные времена
Наступили ненормальные времена главная тема
16:07 3466
Сыграл за Азербайджан против США, отказался от азербайджанского паспорта, арестован в России…
Сыграл за Азербайджан против США, отказался от азербайджанского паспорта, арестован в России… Судьба футболиста
16:13 3514
Позиции Азербайджана под обстрелом
Позиции Азербайджана под обстрелом заявление Минобороны
13:57 6213
Закрывается представительство Красного Креста в Азербайджане
Закрывается представительство Красного Креста в Азербайджане
15:24 3858
Тайные переговоры команды Трампа с Зеленским
Тайные переговоры команды Трампа с Зеленским новость дополнена 14:50
14:50 4654
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться