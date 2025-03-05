Исламову потребовали дать пожизненное: «Надругался над телом, отрезал половой орган…»

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной процесс по делу 58-летнего Эльсевера Исламова, обвиняемого в убийстве активиста партии «Мусават» Натика Мехти.

Как сообщает haqqin.az, на процессе выступил гособвинитель, потребовав приговорить Эльсевера Исламова к 20 годам лишения свободы.

Правопреемник потерпевшего попросил суд вынести справедливый вердикт: «Эльсевер Исламов не должен выходить из тюрьмы. Я не мог себе представить, что моего брата настигнет такая страшная смерть. Он (подсудимый) надругался над телом. Прошу вас вынести справедливый приговор».

Представитель потерпевшего Немат Керимов выразил недовольство сроком заключения, который требуют для Исламова: «Этот человек избил Натика Мехти до потери сознания, потом зарезал. Как будто этого было мало, еще отрезал ему половой орган ножом. Считаю, что он маньяк. Прошу вынести пожизненное заключение».

Адвокат обвиняемого попросил времени для выступления. Процесс продолжится 17 марта.

Согласно оглашенному прокурором Зией Мансуровым обвинительному заключению, убийство произошло в мае этого года на территории средней школы №55 в Хатаинском районе Баку. После ужина в ресторане Исламов отправился к своему автомобилю, оставленному возле школы, где работал заместителем директора по хозяйственной части.

Прежде чем забрать машину, он решил зайти в здание школы, где застал спящего Мехти (мужчина был охранником в учебном заведении). Исламов сфотографировал охранника, а потом, разбудив, стал ему выговаривать за сон на рабочем месте.

Между мужчинами возник спор: по его итогам Исламов с особой жестокостью убил Мехти, расчленил его тело. Гениталии убитого охранника замдиректора выбросил в близлежащий мусорный бак, а остальные части тела сложил в полиэтиленовые пакеты и вывез в Хазарский район, где закопал.