Тонкий ход Зеленского выбил из рук Трампа последний аргумент

Итак, после самого позорного скандала в истории американской дипломатии, произошедшего в Белом доме 28 февраля, президент Дональд Трамп высказался во время своего выступления в Конгрессе США об Украине и ее президенте Владимире Зеленском в гораздо более сдержанных и политически корректных тонах. Во-первых, Трамп ни слова не сказал о приостановке военной помощи Украине. Во-вторых, сообщил, что получил «очень важное письмо» от Зеленского, в котором украинский президент сообщает, что «готов сесть за стол переговоров под сильным лидерством Трампа». Кроме того, по словам Трампа, в этом же письме (которое на самом деле было по словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой записью, сделанной Зеленским в соцсети Х – прим. автора) президент заявил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых «в любое удобное для него время».

Новое заявление Трампа об Украине кажется совершенно невероятным, но, с другой стороны, вполне соответствует его стилю - всего несколько дней назад он называл Зеленского диктатором и политиком с рейтингом, близким к нулю, заявлял, что война началась из-за Украины и что именно Киев, а не Москва хочет продолжать конфликт. Проходит всего четыре дня, и вот уже Трамп благодарит президента Украины за «важное письмо». Как сообщил телеканал CNN, перед обращением Трампа к Конгрессу его советники связались с украинской стороной и призвали их «предпринять шаги для снижения напряженности». Сообщатся, что конкретно переговоры с украинцами вел советник Трампа, генерал Кит Келлог. Видимо, их результатом и стало заявление Зеленского. Зеленский также поблагодарил президента США за помощь Украине, подчеркнув, как именно ракеты Javelin, переданные Трампом в конце его первой каденции, помогли ВСУ остановить российские танки. Правда президент Украины не только не извинился за произошедшее в Овальном кабинете, на чем настаивали члены команды Трампа, но и, похоже, не собирается этого делать. Тем не менее, Зеленский признал, что не смог правильно выстроить диалог с главой Белого дома.

Президент Украины и его советники поступили мудро, представив заявление Владимира Зеленского в письменном формате, в котором, в отличие от видеообращения, невозможно что-либо исказить или вырвать из контекста. Таким образом, более корректное высказывание Трампа относительно Украины и ее президента свидетельствует о том, что администрация США осознает: оказывая жестокое давление на Киев и приостанавливая военную помощь, она одновременно подрывает собственные позиции. Ведь с таким подходом нельзя заставить Украину подписать капитуляцию на условиях России. И в самом деле: если Украина не пошла на это за предшествующие три года войны с Россией, то почему она должна капитулировать под диктовку Трампа? В конце концов, если ситуация не оставляет иного выхода, кроме капитуляции, это можно сделать посредством другой стороны, которая обойдется без публичных оскорблений и унижений. Следует признать, что давление администрации Трампа на Украину, приостановка военной помощи Киеву, а также попытки навязать Зеленскому условия, согласующиеся с российскими интересами, ослабляют позиции Украины как на поле боя, так и на переговорах. Но одновременно они ослабляют и позиции самого Трампа, публично называющего себя «единственным человеком в мире, способным остановить эту войну». И в самом деле: если США становятся нейтральным посредником, который не готов предоставить Украине гарантии безопасности, не видят разницы между захватчиком и агрессором, но при этом отбрасывают всякий нейтралитет, оказывая публичный нажим на пострадавшую сторону, то кто захочет вести переговоры с таким посредником или подписывать соглашение с Россией в его присутствии?

Безусловно, если администрация США продолжит в том же духе, то шансы Трампа прекратить войну в Украине и предстать перед мировым сообществом в роли «великого миротворца» сведутся к нулю. И тогда, дабы прекратить эту войну, другие игроки предложат Киеву свои посреднические услуги. Ну, а если Украина продолжит терять территории из-за прекращения американской военной помощи, то вся ответственность за это ляжет на Трампа. Итак, президент Украины, некорректно выстроивший тактику общения с Трампом, подвергшийся за это публичным нападкам, а также объявленный администрацией США «стороной, мешающей миру», сделал первый шаг, чтобы изменить ситуацию – он письменно подтвердил, что готов не только немедленно начать мирные переговоры, но и сделать это под руководством Трампа. Зеленский также готов подписать соглашение по редким минералам «в любое удобное время» и не устает благодарить США за помощь, предоставленную до сих пор. Таким образом, у Трампа больше нет веских аргументов для продолжения атак на президента Украины. Трамп поспешно использовал свой последний козырь, отдав приказ заморозить помощь Украине. Теперь у него есть письменное заявление Зеленского, в котором тот ясно и твердо заявляет о готовности сесть за стол переговоров. Означает ли это, что президент США столь же поспешно «разморозит» поставки оружия и боеприпасов для Украины?