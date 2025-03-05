Тонкий ход Зеленского выбил из рук Трампа последний аргумент
Итак, после самого позорного скандала в истории американской дипломатии, произошедшего в Белом доме 28 февраля, президент Дональд Трамп высказался во время своего выступления в Конгрессе США об Украине и ее президенте Владимире Зеленском в гораздо более сдержанных и политически корректных тонах.
Во-первых, Трамп ни слова не сказал о приостановке военной помощи Украине. Во-вторых, сообщил, что получил «очень важное письмо» от Зеленского, в котором украинский президент сообщает, что «готов сесть за стол переговоров под сильным лидерством Трампа».
Кроме того, по словам Трампа, в этом же письме (которое на самом деле было по словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой записью, сделанной Зеленским в соцсети Х – прим. автора) президент заявил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых «в любое удобное для него время».
Новое заявление Трампа об Украине кажется совершенно невероятным, но, с другой стороны, вполне соответствует его стилю - всего несколько дней назад он называл Зеленского диктатором и политиком с рейтингом, близким к нулю, заявлял, что война началась из-за Украины и что именно Киев, а не Москва хочет продолжать конфликт. Проходит всего четыре дня, и вот уже Трамп благодарит президента Украины за «важное письмо».
Как сообщил телеканал CNN, перед обращением Трампа к Конгрессу его советники связались с украинской стороной и призвали их «предпринять шаги для снижения напряженности». Сообщатся, что конкретно переговоры с украинцами вел советник Трампа, генерал Кит Келлог. Видимо, их результатом и стало заявление Зеленского.
Зеленский также поблагодарил президента США за помощь Украине, подчеркнув, как именно ракеты Javelin, переданные Трампом в конце его первой каденции, помогли ВСУ остановить российские танки.
Правда президент Украины не только не извинился за произошедшее в Овальном кабинете, на чем настаивали члены команды Трампа, но и, похоже, не собирается этого делать. Тем не менее, Зеленский признал, что не смог правильно выстроить диалог с главой Белого дома.
Президент Украины и его советники поступили мудро, представив заявление Владимира Зеленского в письменном формате, в котором, в отличие от видеообращения, невозможно что-либо исказить или вырвать из контекста.
Таким образом, более корректное высказывание Трампа относительно Украины и ее президента свидетельствует о том, что администрация США осознает: оказывая жестокое давление на Киев и приостанавливая военную помощь, она одновременно подрывает собственные позиции. Ведь с таким подходом нельзя заставить Украину подписать капитуляцию на условиях России. И в самом деле: если Украина не пошла на это за предшествующие три года войны с Россией, то почему она должна капитулировать под диктовку Трампа? В конце концов, если ситуация не оставляет иного выхода, кроме капитуляции, это можно сделать посредством другой стороны, которая обойдется без публичных оскорблений и унижений.
Следует признать, что давление администрации Трампа на Украину, приостановка военной помощи Киеву, а также попытки навязать Зеленскому условия, согласующиеся с российскими интересами, ослабляют позиции Украины как на поле боя, так и на переговорах. Но одновременно они ослабляют и позиции самого Трампа, публично называющего себя «единственным человеком в мире, способным остановить эту войну».
И в самом деле: если США становятся нейтральным посредником, который не готов предоставить Украине гарантии безопасности, не видят разницы между захватчиком и агрессором, но при этом отбрасывают всякий нейтралитет, оказывая публичный нажим на пострадавшую сторону, то кто захочет вести переговоры с таким посредником или подписывать соглашение с Россией в его присутствии?
Безусловно, если администрация США продолжит в том же духе, то шансы Трампа прекратить войну в Украине и предстать перед мировым сообществом в роли «великого миротворца» сведутся к нулю. И тогда, дабы прекратить эту войну, другие игроки предложат Киеву свои посреднические услуги.
Ну, а если Украина продолжит терять территории из-за прекращения американской военной помощи, то вся ответственность за это ляжет на Трампа.
Итак, президент Украины, некорректно выстроивший тактику общения с Трампом, подвергшийся за это публичным нападкам, а также объявленный администрацией США «стороной, мешающей миру», сделал первый шаг, чтобы изменить ситуацию – он письменно подтвердил, что готов не только немедленно начать мирные переговоры, но и сделать это под руководством Трампа.
Зеленский также готов подписать соглашение по редким минералам «в любое удобное время» и не устает благодарить США за помощь, предоставленную до сих пор. Таким образом, у Трампа больше нет веских аргументов для продолжения атак на президента Украины.
Трамп поспешно использовал свой последний козырь, отдав приказ заморозить помощь Украине. Теперь у него есть письменное заявление Зеленского, в котором тот ясно и твердо заявляет о готовности сесть за стол переговоров. Означает ли это, что президент США столь же поспешно «разморозит» поставки оружия и боеприпасов для Украины?
В дипломатии давление со стороны посредника с целью урегулировать ту или иную конфликтную— прием не новый и хорошо обкатанный. Но давление это, как правило, происходит за плотно закрытыми дверями. При этом посредник не может давить на одну сторону и одновременно играть в пользу другой, поскольку это немедленно разрушит его нейтральный статус.
То, что происходит сейчас на треке Вашингтон-Киев, где Трамп публично восхваляет Россию и ее президента, одновременно угрожая Украине и ее лидеру, наверняка не смогут объяснить даже самые опытные дипломаты. Заявлять себя на этом фоне «единственным посредником, способным остановить войну», как это делает Дональд Трамп, как минимум, некорректно.
Логично предположить, что, если 45/47-й президент США, по его же словам, лишает Украину военной помощи, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров, то он должен использовать аналогичные инструменты и для оказания давления на Москву. Ведь Россия, которая на словах заинтересована в переговорах и остановке войны и даже сумела убедить в этом президента США, на самом деле отказывается от любых уступок, заявляя, что ни на шаг не отступит от своих максималистских требований.
В такой ситуации единственный справедливый выход, который могут предложить США — это оставить в стороне свои прежние аргументы, сесть за стол переговоров с представителями Украины, дать им возможность предложить американским партнерам подготовленный дипломатами документ с изложением базовых условий прекращения войны и одновременно выложить на стол переговоров условия России.
Чтобы все дальнейшее стало темой анализа и поиска решений на уровне профессиональных дипломатов, а не политических интересантов.