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Вице-президент США избавился от дома в Вирджинии

18:39 1316

Вице-президент США Джей Ди Вэнс продал свой дом в Александрии, штат Вирджиния, за 1,7 миллиона долларов, сообщает Mansion Global.

Недвижимость ушла менее чем за неделю после выставления на продажу 27 февраля.

Политик приобрел этот особняк в феврале 2023 года за 1,6 миллиона долларов. Дом в фермерском стиле был построен в 1925 году, но позже модернизирован. Его площадь составляет 232 квадратных метра, в нем пять спален, пять ванных комнат и гостиная с камином. На участке также есть отдельное жилое строение с кухней и ванной.

Ранее в Лос-Анджелесе выставили на продажу бывший дом Элвиса Пресли за 24,5 миллиона долларов.

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