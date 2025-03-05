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Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
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Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»

Британцы не хотят воевать с русскими

18:54 1026

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна не желает военного конфликта с Россией на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, он поддерживает регулярные контакты с мировыми лидерами, включая Владимира Зеленского и Дональда Трампа, чтобы способствовать достижению стабильного мира. Стармер подчеркнул, что ключевой задачей является предотвращение новой эскалации.

«Главное — обеспечить гарантии любого соглашения, чтобы Путин не мог его нарушить», — отметил британский премьер.

Ранее сообщалось, что во время визита Зеленского в Вашингтон у него произошел спор с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, после чего Штаты временно приостановили военную помощь Украине.

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