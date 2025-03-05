Британцы не хотят воевать с русскими

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна не желает военного конфликта с Россией на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, он поддерживает регулярные контакты с мировыми лидерами, включая Владимира Зеленского и Дональда Трампа, чтобы способствовать достижению стабильного мира. Стармер подчеркнул, что ключевой задачей является предотвращение новой эскалации.