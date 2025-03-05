Британцы не хотят воевать с русскими
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна не желает военного конфликта с Россией на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По его словам, он поддерживает регулярные контакты с мировыми лидерами, включая Владимира Зеленского и Дональда Трампа, чтобы способствовать достижению стабильного мира. Стармер подчеркнул, что ключевой задачей является предотвращение новой эскалации.
«Главное — обеспечить гарантии любого соглашения, чтобы Путин не мог его нарушить», — отметил британский премьер.
Ранее сообщалось, что во время визита Зеленского в Вашингтон у него произошел спор с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, после чего Штаты временно приостановили военную помощь Украине.