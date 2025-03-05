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В Украине заявили, что НАТО не готово к современной войне

18:57 1426

Вооруженные силы НАТО не готовы к современной беспилотной войне, заявил в интервью Reuters командующий Сил беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский.

Киев стремится опередить противника, используя искусственный интеллект, развертывая больше наземных беспилотных летательных аппаратов и испытывая лазеры для уничтожения российских беспилотных летательных аппаратов, заявил полковник Вадим Сухаревский.

Он рассказал о том, как стремительно развивались боевые действия с помощью беспилотников с начала войны в Украине в 2022 году, и о том, как это перевернуло устоявшиеся военные доктрины.

«Судя по тому, что я вижу и слышу, ни одна армия НАТО не готова противостоять каскаду беспилотников», - сказал Сухаревский.

Он подчеркнул, что НАТО следует признать экономические преимущества беспилотников, производство которых зачастую обходится гораздо дешевле, чем обычных вооружений, необходимых для их уничтожения.

«Это просто элементарная математика. Сколько стоит ракета, которая сбивает (российский) беспилотник «Shahed»? И сколько стоит развертывание корабля, самолета и системы противовоздушной обороны, чтобы обстрелять его?» - сказал он.

Самые простые модели беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия могут стоить всего несколько тысяч долларов, хотя стоимость ударных беспилотников «Shahed» оценивается в десятки тысяч.

Стоимость ракет-перехватчиков противовоздушной обороны обычно составляет шестизначные или семизначные цифры, и многие страны имеют лишь ограниченные запасы, что делает их использование крайне неэкономичным», - подчеркнул полковник.

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