Стало известно, почему Чехия осталась без российской нефти
19:19 690
Поставки нефти по российскому трубопроводу «Дружба» в Чехию были прекращены из-за проблем с платежами.
По данным двух источников Reuters, платежи не проходят в связи с антироссийскими санкциями.
Ранее, в декабре 2024 года, поставки нефти по «Дружбе» уже приостанавливались на несколько дней. В тот период правительство Чехии приняло решение выделить 330 тысяч тонн нефти из аварийного резерва на случай, если поставки не возобновятся.
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