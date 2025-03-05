Стало известно, почему Чехия осталась без российской нефти

Поставки нефти по российскому трубопроводу «Дружба» в Чехию были прекращены из-за проблем с платежами.

По данным двух источников Reuters, платежи не проходят в связи с антироссийскими санкциями.

Ранее, в декабре 2024 года, поставки нефти по «Дружбе» уже приостанавливались на несколько дней. В тот период правительство Чехии приняло решение выделить 330 тысяч тонн нефти из аварийного резерва на случай, если поставки не возобновятся.