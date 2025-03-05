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У Украины есть план Б

19:26 1288

США прекратили обмен разведданными с Киевом, что может серьезно подорвать способность украинских военных наносить удары по российским войскам, пишет издание Financiаl Times.

Этот шаг последовал за принятым в понедельник администрацией президента США Дональда Трампа решением приостановить поставки военной помощи Украине и был предпринят после резкого разрыва отношений между президентом США и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сотрудничество с разведкой США имело важное значение для способности Украины выявлять российские военные объекты и наносить по ним удары.

Три чиновника, знакомые с этим решением, подтвердили, что Вашингтон заморозил каналы связи с Киевом.

Хотя США также официально запретили своим союзникам делиться разведданными с Украиной, два чиновника заявили, что получатели, имеющие активы внутри страны, вероятно, продолжат передавать соответствующие разведданные Киеву, пишет СМИ.

Но это не относится к срочным и ценным разведывательным данным, таким, которые необходимы Украине для нанесения высокоточных ударов по подвижным российским целям.

Представитель военной разведки Украины отказался комментировать, как прекращение работы американской разведки повлияет на ее работу.

«У нас есть план Б», - заявил представитель ранее на этой неделе. Масштабы разведывательной поддержки США засекречены, но аналитики утверждают, что это позволило Киеву получать оперативную информацию о передвижениях противника.

«На оперативном уровне, например, при наблюдении за перемещением войск, спутники оказывают большую помощь, и возможности США действительно важны», - сказал украинский военный эксперт Михаил Самусь.

Разведка США также играет важную роль в системе раннего предупреждения о российских ракетах и налетах беспилотных летательных аппаратов на украинские города и энергетическую инфраструктуру.

Разведка США, возможно, сыграла самую важную роль в обеспечении возможности нанесения точечных ударов по территории, удерживаемой Россией.

«Статичные цели, такие как фабрики или нефтеперерабатывающие заводы, - это то, что мы можем сделать сами, - сказал украинский военный аналитик Павел Нарожный. - Но нам удалось нанести удар по командным центрам, убить генералов, и это, вероятно, было сделано с помощью американской разведки».

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