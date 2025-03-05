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В Европе объявили о победе России над Западом

19:39 1029

Россия «укрепляет свои позиции на международной арене», в то время как «экспансия НАТО» к российским границам «потерпела неудачу». Об этом заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага, передает ТАСС.

«Если мы посмотрим на ситуацию на фронте, Запад проигрывает, а Россия побеждает. Европа потеряла всех своих партнеров, включая США, тогда как Россия постоянно приобретает новых друзей: Китай, Бразилию, страны Африки и Азии», — сказал он.

Депутат также добавил, что «западные институты переживают кризис и в будущем Европейский союз может столкнуться с серьезными проблемами».

Ранее, 13 октября 2024 года, Блага посетил Москву, чтобы, по его словам, «извиниться за русофобский Запад». Он поблагодарил Россию за освобождение от фашизма и выразил сожаление по поводу антироссийских резолюций, принимаемых в Европарламенте.

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