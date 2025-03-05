Россия «укрепляет свои позиции на международной арене», в то время как «экспансия НАТО» к российским границам «потерпела неудачу». Об этом заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага, передает ТАСС.

«Если мы посмотрим на ситуацию на фронте, Запад проигрывает, а Россия побеждает. Европа потеряла всех своих партнеров, включая США, тогда как Россия постоянно приобретает новых друзей: Китай, Бразилию, страны Африки и Азии», — сказал он.