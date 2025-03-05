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Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
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Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»

У Зеленского договорились с США о переговорах с Россией

19:37 1018

В среду, 5 марта, глава Офиса президента Андрей Ермак и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц обсудили место и дату переговоров с Россией. Об этом сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

По словам Уолтца, «это будет тяжелая челночная дипломатия, но обе стороны должны быть привлечены».

«Я только что завершил телефонный разговор с моим украинским коллегой. Мы будем вести переговоры о мире, и мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые потом передадим россиянам и протестируем ту сторону. Это будет тяжелая челночная дипломатия, но обе стороны должны быть вовлечены... Я думаю, сейчас мы движемся в положительном направлении», — заявил Уолтц в интервью Fox News.

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