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США ведут тайные переговоры с ХАМАС

19:54 384

Администрация президента США Дональда Трампа ведет скрытые переговоры с палестинским движением ХАМАС относительно освобождения американских заложников и возможных шагов для урегулирования конфликта в Газе, сообщает портал Axios, ссылаясь на источники, осведомленные о переговорах.

Переговоры проводит спецпосланник президента США по вопросам заложников Адам Белер. Встречи между ним и представителями ХАМАС прошли в Дохе в последние недели.

Эти переговоры считаются беспрецедентными, так как США ранее не вели прямых контактов с ХАМАС. Несмотря на участие в переговорах, США консультировались с Израилем, но израильская сторона узнала о переговорах через другие источники. На данный момент никаких договоренностей достигнуто не было.

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