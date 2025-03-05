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Закрытый процесс над экспертом Вердиевым

Инара Рафикгызы
20:10 344

В Насиминском районном суде Баку прошло подготовительное заседание по делу военного эксперта Адалята Вердиева, обвиняемого в распространении сведений, составляющих государственную тайну.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на судебном процессе под председательством судьи Бабека Панахова были уточнены анкетные данные обвиняемого. Судебное заседание назначено на 19 марта. Его решили провести в закрытом режиме.

Отметим, что эксперт был задержан в ноябре прошлого года по итогам мониторинга Генпрокуратуры. Было выявлено, что начальник штаба гражданской обороны Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Азербайджана, бывший офицер Вооруженных сил страны Адaлят Вердиев нанес серьезный ущерб интересам государственной безопасности и обороноспособности.

В рамках возбужденного уголовного дела следствие было поручено Управлению расследований Генеральной прокуратуры. По предварительным данным, 22 ноября в ходе медиа-тура на освобожденные территории Адaлят Вердиев, выступая в качестве военного эксперта, раскрыл расположение боевых позиций Вооруженных сил Азербайджана, дислокацию пограничных войск, их координаты и оперативную обстановку.

После записи видеоматериалов он опубликовал их на своем аккаунте в социальной сети, сделав доступными для неограниченного круга лиц. Это привело к значительному ущербу интересам государственной безопасности.

На основании собранных доказательств Адaлят Вердиев был привлечен к уголовной ответственности по статьям 284.1 (разглашение государственной тайны) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджана. По ходатайству следователя и прокурора, осуществляющего процессуальное руководство, решением суда Бинагадинского района в отношении Вердиева избрана мера пресечения в виде ареста. Обвинение, выдвинутое по статье 308.2, позже было прекращено.

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