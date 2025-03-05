Зеленский сообщил о разработке плана по окончанию войны

Президент Украины заявил, что его команда готовит план первых шагов для достижения справедливого и устойчивого мира.

"Мы работаем над ним быстро, и он будет готов в ближайшее время", — написал Зеленский.

Кроме того, Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал готовность Зеленского вести переговоры о мире.