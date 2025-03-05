Зеленский сообщил о разработке плана по окончанию войны
Президент Украины заявил, что его команда готовит план первых шагов для достижения справедливого и устойчивого мира.
"Мы работаем над ним быстро, и он будет готов в ближайшее время", — написал Зеленский.
Кроме того, Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал готовность Зеленского вести переговоры о мире.
«Хорошо, что он готов вести переговоры. Мы согласны: президент США сохранит руководящую роль с целью скорейшего начала процесса прекращения огня и установления крепкого мира», – написал Шольц по итогам телефонного разговора с украинским президентом.
Также сегодня Ермак и советник Трампа обсудили место и дату возможных переговоров с Россией.