Экс-советник Иванишвили тайно сбежал в Армению

Бывший помощник основателя и почетного председателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, бывший председатель Фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили сбежал в Армению. Об этом говорится в заявлении МВД Грузии.

Сообщается, что 2 марта Бачиашвили тайно пересек государственную границу Грузии в обход погранично-пропускного пункта в специально устроенном тайнике в автомобиле, а после этого на погранично-пропускном пункте Армении представил другой паспорт, подтверждающий гражданство РФ, и перешел границу.

Бачиашвили, который обвиняется в Грузии по двум уголовным делам и находился на свободе после выплаты залога, 4 марта в соцсетях заявил, что покинул страну из-за угрозы своей жизни. В связи с этим в Грузии ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы.

МВД Грузии продолжает поиск тех, кто помог Бачиашвили бежать из страны.

Отметим, что Бачиашвили обвиняется в хищении у Бидзины Иванишвили 8 253,13 биткоинов (стоимость в 2017 году – 39,21 млн. долларов, текущая стоимость – более 200 млн. долларов).

Бачиашвили отрицает предъявленные ему обвинения.